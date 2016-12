Droits des femmes : en selle contre le machisme

Marina Jaber parcourt les rues de Bagdad à vélo, bravant le regard réprobateur de ses mâles concitoyens. Grâce aux réseaux sociaux, elle entraîne désormais à sa suite un peloton d’émules.

Cheveux au vent, sourire éclatant, elle vole et virevolte sur sa bicyclette, sous les regards ébahis des passants. La parade vélocipédique de Marina Jaber serait banale dans bien des villes du monde mais elle semble irréelle dans les rues de Bagdad, capitale fracturée de l’Irak, que les traumatismes des guerres, des embargos et des attentats ont figée dans un conservatisme viril.

« Assez de la peur »

Fin novembre, la jeune artiste peintre de 25 ans a commencé à poster sur son compte Instagram les photos de ses virées. Aujourd’hui, plus de 31 000 fans suivent sa page et c’est tout un joyeux peloton qui se met dans ses roues à chacune de ses escapades urbaines. Certes, la loi locale n’interdit pas aux femmes de chevaucher la petite reine, comme c’était le cas en Arabie saoudite jusqu’en 2013, mais la pratique paraissait trop provocatrice avant que l’audacieuse Marina ne franchisse la ligne jaune.

« Assez de la peur, les femmes devraient faire valoir leurs droits et s’en servir, car nous sommes la société ! » clame-t-elle. Ses échappées ne sont pas sans provoquer quelques froncements de sourcils désapprobateurs, mais ceux-ci n’arrêtent pas la jeune cycliste dans son élan : « Nous revenons de la rue Rachid et la seule chose que nous ayons entendue, c’était “l’Irak va quand même bien”. Je suis très heureuse, je réalise que notre société n’est pas si rétrograde, les gens nous encouragent. »

Un coup de pédale porteur d’optimisme, à l’heure où, dans l’enfer de Mossoul, à 400 kilomètres au nord, des hommes de sa génération préfèrent se faire sauter pied au plancher au volant de 4×4 blindées.