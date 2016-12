Togo : Agboyibo reprend le CAR

Yawovi Agboyibo, l’ancien Premier ministre, s’apprête à reprendre les rênes de son parti, le Comité d’action pour le renouveau (CAR), lors d’un congrès qui doit se réunir le 12 décembre.

Deux mois après l’éviction de Dodji Apévon, son ancien protégé, de la présidence du CAR, Me Agboyibo, 72 ans, devrait donc mettre fin à sa « retraite politique » pour redonner un souffle à la deuxième formation de l’opposition dans la perspective des législatives de 2018 et de la présidentielle de 2020. Problème : plus de la moitié de ses cadres ont rejoint les Forces démocratiques pour la République (FDR), mouvement fondé par les partisans d’Apévon le 26 novembre.