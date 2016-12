Automobile : l’allemand MAN à l’offensive en Afrique

Le constructeur de poids lourds et motoriste allemand MAN (filiale de Volkswagen) va inaugurer dans les prochains mois deux nouveaux centres de distribution et de réparation, le premier en Mauritanie, avec la Société mauritanienne d’automobile et d’équipement, et le second au Togo, avec Van Vliet Trucks Holland BV.

MAN a également finalisé, en septembre, un nouveau contrat au Sénégal, où l’accord le liant avec Senegal Motors SA a pris fin en 2015. Le nouveau partenaire est VAS África, société située aux Canaries et détenue par le groupe familial Domingo Alonso.

Le groupe allemand, dont les activités dans 25 pays africains sont pilotées depuis Munich par Adel Lünz, est par contre insatisfait de ses faibles ventes en Côte d’Ivoire et au Cameroun, et recherche activement de nouveaux distributeurs dans les locomotives de l’UEMOA et de la Cemac.