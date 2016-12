Sénégal – France : tapis rouge pour Macky Sall

En visite d’État en France du 19 au 21 décembre (une première depuis Abdou Diouf, en 1992), Macky Sall aura droit à tous les honneurs.

Au menu : entretien avec François Hollande suivi d’un dîner d’État à l’Élysée le 20 décembre, déjeuner à Matignon avec Manuel Valls, le Premier ministre, le lendemain, réception avec les honneurs militaires à l’hôtel des Invalides… Macky Sall sera aussi reçu par Gérard Larcher, le président du Sénat, et Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Outre la signature de différents accords de coopération économique, le président sénégalais visitera le musée du Quai Branly (avec lequel il signera un partenariat pour le futur Musée des civilisations noires de Dakar) et l’Académie des sciences d’outre-mer, dont il sera nommé membre associé.

Durant la première journée de son séjour, il se rendra à Strasbourg en TGV pour visiter les ateliers de l’entreprise Alstom, qui participe au chantier du train express régional devant rallier Dakar au futur aéroport international Blaise-Diagne. Enfin, il sera reçu au Conservatoire national des arts et métiers (dont il sera fait docteur honoris causa) et à l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, où il a été formé.