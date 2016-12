France : Najat Vallaud-Belkacem se raconte dans un livre

La vie a plus d’imagination que toi : c’est le titre de l’autobiographie que Najat Vallaud-Belkacem, la ministre française de l’Éducation, va publier aux éditions Grasset en février.

Elle y raconte son enfance au Maroc, sa jeunesse dans les quartiers nord d’Amiens, sa « conquête de la liberté » à Paris et ses premiers postes à responsabilité à Lyon. « Je m’étais juré que je ne raconterais pas, jamais. Que je garderais pour moi ce qui n’appartient qu’à moi. Mais je ne m’appartiens plus tout à fait. Pourquoi et comment je suis devenue française semble poser problème, dans un pays traversé par les doutes », écrit-elle.