Musique : un pan panorama

La création artistique africaine à la conquête du monde ?

Alors que s’ouvre la Biennale de Dakar (le 3 mai) et la foire d’art africain contemporain 1:54 (à New York, du 6 au 8 mai), la création du continent bénéficie d’une vaste médiatisation et d’une reconnaissance accrue. Mais que se passe-t-il du côté du marché ?