Something We Africans Got… Un nouveau magazine culturel met l’Africréation à l’honneur

Après avoir édité dix numéros du remarquable « photozine » Off the Wall, la Franco-Ivoirienne Anna-Alix Koffi s’apprête à lancer Something We Africans Got From Africa with Art, un trimestriel de plus de 200 pages consacré à la création sur l’Afrique et en Afrique, sous toutes ses formes.

Avec, dans chaque numéro, un focus sur un pays du continent. Anna-Alix Koffi publiera son premier Something We Africans Got… au début de 2017, secondée à la rédaction en chef par Seloua Luste Boulbina, philosophe spécialiste des questions postcoloniales. Cette dernière entend « montrer la diversité du continent et œuvrer à l’effacement des frontières intérieures, notamment entre Afrique dite du Nord et Afrique dite subsaharienne ».

Et aussi informer sur ce qu’il s’y passe, afin de compenser le déséquilibre dû au poids des diasporas et des anciennes métropoles dans les milieux culturels. Le numéro 1 portera pour partie sur l’Algérie et sera vendu 25 euros.