NOTRE ENTREPRISE

La Maison des Chefs d’Entreprise accompagne les entreprises et les demandeurs d’emploi.

Pour les entreprises qui sont à la recherche de solutions et de flexibilité, MCE offre une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux nouvelles exigences du marché.

Pour les demandeurs d’emploi, MCE fait de leurs compétences la performance de l’entreprise dans laquelle ils sont placés. Cette démarche se base sur une grande connaissance et compréhension du marché des ressources humaines en Afrique et dans le reste du monde.

NOS MÉTIERS

Les Secteurs d'activités

-Négoce

-Distribution

-Banque

-Assurance

-Télécommunication

-Administration

-Pétrolier

-Énergie

-Industrie

-BTP

-Organisations Internationales

NOTRE PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE

-2 bureaux à Abidjan

-1 bureau à San Pedro

-1 adresse à Paris