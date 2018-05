NOTRE ENTREPRISE

Technopolis Group a été créé en 1989 à Brighton (UK) autour de l’évaluation des politiques publiques de soutien à la science, la technologie et l’innovation. Nous nous sommes développés au Pays Bas en 1996 où nous avons créé le bureau d’Amsterdam. Nous avons ensuite ouvert un bureau à Paris en 1998, puis à Vienne en 2000, puis à Bruxelles et Stockholm (acquisition Faugert and Co Utvärdering) en 2004. En 2006 nous avons ouvert un bureau à Tallin qui couvre les pays baltes. La fusion avec le cabinet ITD.Eu a renforcé notre ancrage en France en 2011.

Notre expansion géographique fait écho à notre processus de diversification thématique. Technopolis Group travaille aujourd’hui au niveau local, régional, national et international dans les domaines de la recherche, de l’innovation mais également dans le soutien aux PME, dans les universités et instituts de recherche, sur les nouvelles technologies, sur les clusters et filières, sur le développement économique et social, dans les domaines de la santé et de la science du vivant, de l’environnement et du développement durable.

Nous dépassons les frontières de l’Europe et avons d’ores et déjà achevé des projets en Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Nouvelle Zélande, Colombie, Chili, Venezuela, Brésil, Amérique du Nord et Koweït.

Au total, nous avons travaillé dans 66 pays à ce jour, et davantage demain.

Nous sommes une centaine de consultants et sommes leader du conseil international. Nos équipes-projets sont composées des membres les plus pertinents de chacun de nos bureaux.

Notre objectif est d’être en permanence leader dans le conseil et soutien aux décideurs politiques, organisations et individus. Nous travaillons sur la base d’informations pertinentes, actualisées et de notre expérience avec le souci de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux et d’atteindre une croissance économique basée sur la science, la technologie, l’innovation et l’éducation.