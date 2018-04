NOTRE ENTREPRISE

L’UNOPS aide les Nations Unies et ses partenaires à mettre en œuvre des projets humanitaires, de développement et de consolidation de la paix et de la sécurité. La mission de l’UNOPS consiste à améliorer la qualité de vie des communautés et à aider les pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable.

L’organisation combine les valeurs des Nations Unies et l’efficacité du secteur privé. À la différence des autres entités de l’ONU, l’UNOPS ne reçoit aucun financement de base.

L’organisation possède une vaste expertise en matière d’infrastructures, de gestion de projet, d’achats, de services financiers et de ressources humaines. Les partenaires de l’UNOPS ont recours à ses services afin de renforcer leurs capacités, d’améliorer la rapidité, le rapport coût-efficacité et la qualité de leurs projets, et de réduire les risques liés à leurs activités.