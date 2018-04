NOTRE ENTREPRISE

Fondée en 1993 par Dahir (Décret Royal), l'Université Al Akhawayn d'Ifrane a accueilli ses premiers étudiants en janvier 1995. Se fondant sur les principes de la diversité et de l'ouverture à l'international, la mission de l'université est portée par les valeurs de solidarité humaine et de tolérance. Al Akhawayn a conçu son organisation administrative et pédagogique et son cursus académique sur le système universitaire américain et l'anglais est la langue d'enseignement. Bien qu'elle soit encore à ses débuts, l'université jouit déjà d'une réputation nationale et internationale grâce à son identité unique et à son potentiel.

Mission

L'Université Al Akhawayn d'Ifrane est une institution marocaine indépendante, publique, à but non lucratif et mixte, engagée dans la formation de futurs dirigeants-citoyens du Maroc et du monde par un programme d'enseignement à vocation mondiale des arts libéraux, dispensé en langue anglaise et qui repose sur le système américain. L'université met en valeur le Maroc et associe le monde par des programmes d'enseignement et de recherche avant-gardistes, incluant la formation continue de cadres. Elle adhère aux plus hauts standards académiques et éthiques et promeut l'équité et la responsabilité sociale.