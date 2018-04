NOTRE ENTREPRISE

Depuis plus de 30 ans, les MBA ESG forment des professionnels par des professionnels.

L’entreprise est au cœur de son enseignement et de ses projets pédagogiques, pour rendre les étudiants opérationnels, pour développer leur réseau et accélérer ainsi leur insertion dans le monde du travail.

Effort, expertise, dépassement, telles sont les valeurs que les étudiants partageront en intégrant les MBA ESG et la communauté des 14 000 diplômés.

NOS MÉTIERS

Nos MBA

-MBA Big Data - Chief Data Officer

-MBA Commerce international

-MBA Communication

-MBA Conduite du changement et management de la performance

-MBA Droit et Juridique

-MBA Finance

-MBA Gestion de Patrimoine

-MBA Intelligence économique et marchés africains

-MBA Luxe

-MBA Management de Projets, Innovation et Technologie

-MBA Management du Sport

-MBA Management et Gestion des Entreprises

-MBA Management Hôtelier

-MBA Marketing

-MBA Mode & Design

-MBA Production Audiovisuelle

-MBA Production musicale

-MBA Ressources Humaines

-MBA Stratégies et Consulting

-MBA Supply Chain Management

-MBA Audit et Contrôle de Gestion

-MBA E-business

-MBA Management des Achats

-Cuisine et Entrepreneuriat : ouvrir son restaurant

-Executive MBA Management Part-time

-Executive MBA Manager commercial et marketing Part-time

-MBA Production de jeux vidéo, Video Game Producer