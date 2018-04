NOTRE ENTREPRISE

QUI SOMMES-NOUS ?

SETYM International, fondée en 1988, est une société canadienne spécialiste du renforcement des capacités et des interventions d’appui technique en gestion de projet, management et organisation, passation des marchés, gouvernance publique et développement durable. Nous offrons des formations sur mesure dans les différents pays à la demande de notre clientèle, en plus de nos séminaires dans l’un de nos cinq (5) centres de formation situés sur trois continents : Montréal (Canada), Boston (États-Unis), Kuala Lumpur (Malaisie), Marrakech (Maroc) et Dakar (Sénégal).

Nos formations sont accréditées par le Project Management Institute (PMI®-USA) et par le Gouvernement du Québec (Canada), et s’enchaînent de façon à répondre aux exigences de gestion des gouvernements, des principaux bailleurs de fonds et des agences d’aide au développement telles que la Banque mondiale et la Banque Africaine de Développement, pour ne citer qu’elles. Dans le but de promouvoir l’expertise de ses participants, SETYM International a conçu et organise en collaboration avec l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) des examens d’accréditation.

NOTRE MISSION

Contribuer à une performance accrue des projets de développement et des institutions publiques par une meilleure gestion des ressources et le renforcement des capacités.

Collaborer au succès professionnel de nos participants par le partage de notre savoir-faire et de notre expertise.

NOS VALEURS

-Excellence et professionnalisme unanimement reconnus

-Relations humaines et tradition d’hospitalité

-Ouverture sur le monde et respect des cultures

-Valorisation du partage d’expériences et esprit de collaboration

-Engagement à la satisfaction de notre clientèle dans le respect de l’éthique et la transparence

NOTRE VISION

Demeurer le leader reconnu dans le renforcement des capacités en offrant des formations pratiques et innovantes.

Être un partenaire émérite dans la gestion du changement ainsi qu’un appui dans la mise en œuvre des projets de développement.