NOTRE ENTREPRISE

Notre coeur bat en Afrique depuis plus de 160 ans.

Concessionnaire Caterpillar depuis 85 ans, JA Delmas est présent dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin,

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo et compte à

ce jour plus de 2 200 collaborateurs à travers son Réseau.

Nous intervenons dans des domaines variés :

• Construction & Infrastructures (TP, terrassement, agriculture) ;

• Exploitation minière ;

• Energie (groupes électrogènes, centrales électriques, moteurs marins et industriels, énergie solaire) ;

• Equipements Industriels (compresseurs Sullair, chariots élévateurs et matériel de manutention Hyster).