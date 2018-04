NOTRE ENTREPRISE

L’Unité de Coordination et de Management des projets du Ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques « UCM » est une émanation de l’ancienne Cellule de Gestion du Projet Inga3 « CGI3 » en sigle qui, jadis, avait en charge la gestion de deux projets distincts, à savoir: (1) le Projet de développement de la centrale d’Inga3 (Composante A); et (2) le Projet de Développement de Centrales de Taille moyenne (Composante B) financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque mondiale (IDA).

Sa création par l’arrêté n° CAB/MIN-ERH/058/2015 du 30 octobre 2015 en tant qu’Unité de gestion du Projet de Développement de Centrales de Taille moyenne en sigle « UCM », est consécutive à la création, par ordonnance n°15/079 du 13 octobre 2015, de l’Agence de Développement et de Promotion du Projet Grand Inga, «ADPI-RDC» en sigle, qui prend désormais en charge le projet de développement de la centrale d’Inga 3.

UCM a participé en février 2016 à l’identification et la préparation des trois nouveaux projets à savoir: (1) Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur de l’Electricité de la RDC «PAGASE» de la BAD, (2) Accès à l’électricité et Expansion des Service Energétiques «EASE» d’IDA et (3) Programme d’hydroélectricité du Programme du Secteur de l’eau «PROHYDRO».

Le choix unanime porté par les trois bailleurs de fonds sur UCM pour la mise en œuvre ces projets, ainsi que le besoin de coordination (y compris la mise en cohérence) des investissements dans le secteur de l’électricité et de l’eau potable du ressort du Ministère ont conduit à l’élargissement de ses missions par l’intégration notamment la mission de coordination, d’où la nouvelle appellation d’Unité de Coordination et de Management des projets du Ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques « UCM ».