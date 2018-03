NOTRE ENTREPRISE

La Banque africaine de développement (BAD) est une institution financière multilatérale de développement panafricaine établie dans le but de contribuer au développement économique et au progrès social en Afrique.

Elle est au cœur de la transformation de l’Afrique et de l’amélioration de la qualité de la croissance africaine. Afin de se concentrer au mieux sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013 - 2022) et de réaliser un plus grand impact sur le développement, la Banque a défi ni pour ses interventions en Afrique, cinq grands domaines (Top 5) à intensifier pour accélérer l’obtention de résultats à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.