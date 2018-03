NOTRE ENTREPRISE

Le secteur privé africain acquiert de la maturité et se montre de plus en plus déterminé à jouer son rôle de moteur de la croissance durable et inclusive sur le continent. Il exprime à cet effet un fort besoin de s’ouvrir au monde pour tisser des partenariats stratégiques à même de lui permettre de consolider son décollage et d’accélérer son développement.

Dans le contexte ouest-africain, ce besoin trouve un écho particulièrement favorable dans les milieux d’affaires hexagonaux, au regard de la forte relation économique et historique qui existe entre la France et la sous-région et de la nécessité mutuelle de redynamiser cette relation.

L’Afrique de l’ouest concentre également une forte diaspora en France. Celle-ci peut signifcativement contribuer au développement de la région ouest-africaine via, notamment, des investissements qu’elle pourrait y réaliser et la main d’œuvre qualifée qu’elle pourrait mettre à la disposition des secteurs productifs. Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années pour créer un écosystème propice à la promotion de partenariats d’affaires « gagnant-gagnant » entre les cercles d’affaires africains et français.

Celles-ci concernent principalement les grandes entreprises et multinationales. Toutefois, au regard des nombreuses opportunités économiques qui pourraient être exploitées par les PME et les ETI, il paraît pertinent de créer et de promouvoir des plateformes qui puissent adresser leurs besoins spécifques.

De telles plateformes pourraient aider les PME des secteurs privés ouest-africains, assez-souvent limitées dans leur ambition, faute, entre autres, de technologies compétitives, d’un niveau de maîtrise suffisant de l’environnement commercial international et de ressources fnancières et humaines adéquates, à s’insérer dans les chaînes de valeurs mondiales.

African DREAM a été initié par des PME africaines, en partenariat avec Business France, pour proposer un cadre innovant et pragmatique de rencontres annuelles à Paris, entre les milieux d’affaires ouest-africains et français. Il s’agit d’un rendez-vous économique de networking et de partage d’expériences, conçu pour les PME à fort potentiel, les cadres dirigeants d’Organisations de la sous-région ouest-africaine, la diaspora africaine et les chefs d’entreprises françaises. Autrement dit, c’est un espace de

promotion des opportunités d’affaires en France et dans la sousrégion ouest-africaine.

African DREAM offre un marché intercontinental aux PME d’Afrique de l’Ouest, en pleine expansion, qui désirent tisser des relations d’affaires et capter des opportunités de développement commercial et d’alliance technologique. Ceci, d’une part, avec les investisseurs et chefs d’entreprises françaises et d’autre part, les entrepreneurs africains de la diaspora. Il devrait, sous cet angle, stimuler et donner une nouvelle impulsion aux échanges commerciaux et technologiques entre la France et la région subsaharienne.

African DREAM se veut donc un véhicule permettant aux PME ouestafricaines d’atteindre un niveau de maturité appréciable et durable. Au-delà de sa vocation première ci-dessus présentée, African DREAM se positionne également comme une plateforme de recrutement des jeunes cadres diplômés de la diaspora intéressés par une carrière professionnelle en Afrique, continent d’avenir.