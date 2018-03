NOTRE ENTREPRISE

Après son indépendance, proclamée le 2 octobre 1958, la République de Guinée est devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, le 12 décembre 1958. En 1960, le premier Bureau du PNUD fut ouvert à Conakry, la capitale du pays. Jusqu’en 1973, aucune autre agence du Système des Nations Unies n’était représentée dans le pays. C’est le PNUD qui assurait, seul, la représentation de l’ONU en République de Guinée. Le 13 février 1975, fut signé entre le Gouvernement et le PNUD l’Accord de base.

Nos objectifs

Le PNUD est le réseau mondial du Système des Nations Unies (SNU) qui prône le développement dans le monde. Il est présent sur le terrain dans 177 pays qu’il relie aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour la vie.

Il crée des partenariats solides et aide à renforcer les capacités institutionnelles et des organisations de la société civile pour consolider la paix et bâtir une nation résiliente gage d’une croissance équitable et inclusive. Afin d’assurer une meilleur qualité de vie des populations.

En Guinée l’accord de base qui régie la coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement a été signé le 13 février 1975. Il stipule dans son premier article, paragraphe 2 que, l’assistance du Partenaire au Gouvernement est fournie conformément aux résolutions et décisions des organes compétents de gestion du Partenaire et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires auprès du Partenaire. Le programme du PNUD a été formulé, à cet effet, sur la base des priorités nationales, telles que présentées dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté actualisé. Il porte sur deux axes stratégiques prioritaires :

-Gouvernance & Prévention des conflits ;

-Croissance & Développement durable