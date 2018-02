NOTRE ENTREPRISE

OSIWA intervient dans dix pays d’Afrique de l’ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone et Sénégal) et a cinq bureaux pays basés à Abuja, Conakry, Dakar, Freetown et Monrovia.

NOTRE RÔLE

La Fondation intervient à la fois comme institution de plaidoyer et de financement, tout en accompagnant la mise en place de politiques au sein de la région.

OSIWA agit ainsi par une combinaison inédite d’octroi de subventions, de partenariats stratégiques et d’assistance technique. Nous soutenons par exemple la production de publications et d’études, menons des campagnes de sensibilisation et apportons un appui institutionnel aux partenaires sur le terrain. Alors que la plupart des bailleurs de fonds ont tendance à se focaliser soit sur la société civile soit sur les institutions gouvernementales, OSIWA adopte une démarche stratégique visant à agir en même temps sur ces deux axes, par un renforcement des institutions et structures démocratiques et un appui aux initiatives de promotion de la participation civique aux processus de prise de décision.

NOS POINTS FORTS

Plusieurs domaines attestent du succès du travail de la Fondation, dont les points saillants sont :

Mise en place de l’Institut Ouest Africain de la Société Civile (WACSI), institution pionnière de renforcement des capacités. En 2013, WACSI a formé les praticiens de plus de 350 organisations de la société civile de dix pays ouest-africains.

Soutien aux campagnes de sensibilisation sur la fourniture de service public, la libre circulation des biens et des services, ainsi qu’à la campagne « Publiez Ce Que Vous Payez » dans plusieurs pays de la sous-région.

Réalisation de la Situation Room électorale pour une plus grande participation citoyenne et une coordination des actions de la société civile lors des processus électoraux en Afrique de l’ouest.

Organisation et animation avec Open Society Justice Initiative (OSJI), d’une large consultation en Afrique de l’ouest et du centre sur les meilleurs principes généraux en matière de sécurité nationale et de liberté de l’information.