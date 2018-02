NOTRE ENTREPRISE

Le Fonds de Solidarité Africain (FSA), est une Institution Financière Multilatérale qui a pour mission de participer au développement économique de ses Etats Membres, en facilitant le financement des projets d’investissement tant dans le secteur public que privé. Ses principaux mécanismes d’intervention sont la Garantie Financière, le Refinancement et la Bonification de taux d’intérêt. Il offre également à ses partenaires, son expertise dans la Gestion de fonds pour compte de tiers et dans l’arrangement de financement.

Le FSA compte actuellement quatorze (14) Etats Membres que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, le Mali, l’Ile Maurice, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Son siège est situé à Niamey au Niger