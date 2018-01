NOTRE ENTREPRISE

Shelter-Afrique est la seule institution panafricaine de financement appuyant exclusivement la promotion de l’habitat et du secteur immobilier en Afrique.

En répondant aux besoins des populations urbaines du continent en croissance rapide, notre travail a un impact direct et positif sur les conditions de vie des sociétés africaines.

Véhicule d’investissement privilégié établit par 44 Etats Africains, la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Société Africaine de Réassurance, Shelter Afrique croît grâce aux vertus de ses partenariats stratégiques et offre une diversité de produits et de services connexes pour appuyer de façon efficace le développement de l’immobilier résidentiel et commercial abordable en Afrique sub-saharienne..

Ces produits comprennent notamment des lignes de crédit aux institutions financières, des prêts à la construction, du financement commercial, des placements privés ou co-entreprises, des services conseil et d’assistance technique, à une gamme variée d’intervenants du secteur.