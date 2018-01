NOTRE ENTREPRISE

Fed Africa, cabinet de recrutement positionné Top et Middle Management, accompagne les groupes locaux et internationaux dans leur développement sur la zone Afrique. Passionnés par le Continent et témoins quotidiens du développement de ses entreprises, notre mission consiste à identifier, évaluer, convaincre, présenter et suivre les talents qui vous aideront à réussir.

L'efficacité de Fed Africa résulte de la conjonction de notre expérience des marchés, de notre méthodologie spécifique en matière de recrutement international et de la véritable implication de nos consultants à vos côtés. De plus, notre spécialisation géographique et les réseaux que nous avons développés au travers de nos voyages réguliers sur la zone, sont de véritables atouts pour agir avec réactivité et précision. Notre objectif : trouver les candidats adaptés aux contextes locaux et évoluant dans des environnements internationaux.