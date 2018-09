Un Expert Sécurité des Systèmes d’informations

APPEL à candidature

Africsearch recrute pour la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), vingt-deux (22) cadres

expérimentés pour son siège ou ses Représentations nationales dans le cadre du renforcement de son équipe :

I. CONDITIONS D’éLIGIBILITE

• Vous êtes ressortissant (e) d’un Etat membre de la CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad) ;

• Vous jouissez de vos droits civiques ;

• Vous êtes âgé (e) d’au moins 18 ans et au plus de 45 ans au 31/12/2018 ;

• Vous maîtrisez l’une des langues suivantes : le français, l’anglais, l’espagnol ;

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac+5) et justifiez d’une expérience professionnelle significative d’au moins 7 ans sur l’un des postes suivants :

II. POSTES à POURVOIR

• Un (01) Expert Sécurité des Système d’informations ;

III. CONDITIONS DU POSTE

• Poste à temps complet sous contrat à durée indéterminée ;

• Poste classé en catégorie IV conformément au Statut du Personnel de la Banque ;

• Déplacements fréquents dans le cadre des missions de la Banque.

IV. DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comprendre :

• Une demande manuscrite faisant ressortir la motivation du candidat pour le poste ;

• Un curriculum vitae ;

• Deux photos d’identité, format 4 x 4 ;

• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

• Un certificat de nationalité ;

• Des copies certifiées conformes des diplômes d’enseignement supérieur ;

• Un certificat de travail attestant des emplois antérieurs ;

• Un extrait d’acte de naissance certifié conforme.

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires sur les profils des postes aux adresses suivantes : www.bdeac.org, www.africsearch.com,

La date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 21 septembre 2018 à 14h00, heure de Lomé.

Pour postuler

Les candidats peuvent postuler en ligne à l’adresse suivante : infotg@africsearch.com , envoyer par courrier ou déposer leur dossier auprès du Cabinet AFRICSEARCH TOGO sis à

NYEKONAKPOE au 63 Boulevard du 13 janvier Immeuble. Deloitte/ 81793 Lomé – TOGO. Tel. : +228 22 20 21 04 /+228 96 62 19 19.

N.B. : Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail.

BDEAC