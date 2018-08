INSTITUTION : Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) BP 1177 Brazzaville-République du Congo

NOM DU PROJET : Redéploiement de la comptabilité de la BDEAC

TITRE DU PROJET : Service d’un Expert à demeure pour appuyer la BDEAC en vue du déploiement de sa comptabilité

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN EXPERT à DEMEURE N°01/BDEAC/2018

1. Objet

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), Institution de Financement du Développement de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) comprenant le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad, a reçu un don de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) et envisage d’utiliser une partie de ces ressources pour financer les services, sur une durée de douze mois, d’un expert à demeure qui l’assistera dans le redéploiement de sa comptabilité.

2. Tâches de l’expert à demeure

Sous la supervision générale du Directeur des Finances, l’expert à demeure viendra renforcer l’équipe des comptables pour :

• analyser le plan de comptes existant ainsi que les opérations de la BDEAC (opérations de crédit à la clientèle, opérations de mobilisation des ressources, opérations d’encaissement et de décaissement, opérations liées aux garanties et aux engagements hors bilan), pour bâtir les fondements du nouveau Plan Comptable de la BDEAC ;

• élaborer un nouveau Plan Comptable de la BDEAC permettant de produire les états de synthèse selon le nouveau plan comptable de la BDEAC ;

• élaborer un Plan Comptable IAS/IFRS permettant de produire les états de synthèse selon le référentiel IAS/IFRS ;

• définir ou mettre à jour les schémas comptables par évènement ou opération découlant du changement de plan comptable ;

• présenter les états financiers de l’année 2017 selon les normes IAS/IFRS ;

• étudier les risques et contraintes découlant de l’application du nouveau système comptable et formuler des propositions d’atténuation ;

• élaborer les guides d’application qui accompagnent les plans comptables proposés ;

• proposer un nouveau cadre de reporting et de présentation de l’information financière, prenant en compte les nouvelles évolutions ;

• procéder à la formation sur le nouveau plan comptable et mettre en place des mécanismes nécessaires pour que la BDEAC puisse disposer d’une veille interne sur l’évolution des normes IAS/IFRS.

3. Profil recherché

• Etre ressortissant d’un pays d’un pays arabe ;

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+5) ou d’une école de commerce en comptabilité, Finances, ou Gestion ;

• Disposer d’au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité et des finances dont dix (10) dans la maîtrise de la comptabilité bancaire et des standards comptables internationaux, en particulier les normes IAS/IFRS ;

• Avoir conduit de manière satisfaisante au moins deux missions similaires ;

• Bonne connaissance pratique des normes IAS/IFRS et des règles prudentielles de Bâles 2 et 3 ;

• Disposer d’expérience en matière de migration de référentiels comptables bancaires ou de comptabilité générale vers les normes IAS/IFRS ;

• Etre organisé(e), méthodique et rigoureux (se), faire preuve d’une grande fiabilité, d’autonomie et de discrétion ainsi que d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ;

• Compétences et expérience en gestion et management de projets ;

• Excellentes aptitudes au travail en équipe ;

• Fortes capacités d’analyse, d’écoute, d’animation et d’organisation ;

• Compétences en communication et rédaction de rapports techniques et financiers.

4. Présentation du dossier de candidature

Les candidats intéressés et éligibles devront soumettre à la Banque une lettre de motivation rédigée

en français accompagnée d’un CV détaillé faisant apparaître notamment leurs compétences

professionnelles, leurs expériences dans le domaine concerné et des références ; des copies de

diplômes et de la pièce d’identité.

Le dossier de candidature en version papier ou électronique devra parvenir, au plus tard le 20

septembre 2018, au Siège de la Banque à Brazzaville, respectivement aux

adresses suivantes :

MONSIEUR LE PRéSIDENT DE LA BDEAC

(Consultation pour le recrutement d’un expert à demeure)

BP : 1177 – Boulevard Denis SASSOU NGUESSO

BRAZZAVILLE – République du Congo

Email : bdeac@bdeac.org – g.sop@bdeac.org

Fait à Brazzaville, le 19 juillet 2018

Fortunato-Ofa MBO NCHAMA

Président

bdeac