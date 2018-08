La Banque africaine de développement est une institution multilatérale de financement du développement et la première organisation panafricaine axée sur la promotion de la croissance économique et du progrès social en Afrique.

Afin de mieux cibler ses activités, et d’avoir un plus grand impact sur le développement, la Banque a identifié cinq grands domaines dans lesquels les interventions en faveur de l’Afrique devront s’intensifier, à savoir : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Le Chef de division, gestion institutionnelle et stratégique du portefeuille (PINS2) veille à la gestion effective du portefeuille à l’échelle de l’institution et pour toutes les classes d’actifs. Il/ elle fournit des services post- marché et de suivi de marché et s’emploie à améliorer la qualité globale du portefeuille en élaborant et en mettant en œuvre les meilleurs cadres, politiques, directives et procédures en matière de gestion de portefeuille. Il/elle effectue une analyse en profondeur du portefeuille et fournit, au Conseil, à la haute Direction et aux autres parties prenantes de haut niveau, des conseils relatifs à la performance et la viabilité du portefeuille.

Le Chef de division relève directement du Directeur du Département d’appui aux opérations non souveraines et du développement du secteur privé, au sein de la Vice-présidence du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation. Il/elle pilote plusieurs équipes qui forment la Division, notamment les services partagés et d’établissement de rapports ; les services postmarché et de suivi de marché ; et les services de gestion du portefeuille des participations et des actifs. Sous la direction du Chef de division, les équipes œuvrent au développement du secteur privé en assurant la gestion active du portefeuille ; des services consultatifs pour la gestion du portefeuille ; la supervision et l’élaboration de rapports (examen du portefeuille) ; en mettant en œuvre des normes et cadres pour le suivi des projets ; et en offrant des services post-marché et de suivi de marché aux départements sectoriels.

Le/la candidat(e) retenu(e) apportera à la Banque sa vaste expérience en matière de leadership des services post-marché et de suivi de marché et de gestion des risques. Il/elle sera doté d’excellentes capacités analytiques, stratégiques et axées sur les résultats, et sera un interlocuteur efficace des clients internes des équipes sectorielles et régionaux, de l’audit, du risque et des questions juridiques, entre autres. Il/elle apportera à la Banque sa longue et riche expérience, son énergie et sa vision.

La Banque africaine de développement a retenu les services de Russell Reynolds Associates pour l’assister dans le cadre de ce recrutement. Pour postuler, veuillez envoyer un curriculum vitae (CV) en précisant votre âge et votre nationalité, accompagné d’une déclaration décrivant brièvement votre expérience et vos compétences par rapport aux exigences du poste, à responses@russellreynolds.com, en mentionnant le titre du poste en objet, ou consulter www.rraresponses.com. La date limite de réception des candidatures est fixée

RUSSELL REYNOLDS