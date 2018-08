Sous-Secrétaire général(e),

Bureau des services de contrôle interne (BSCI)

Êtes-vous un cadre supérieur ayant une connaissance approfondie des systèmes de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne et pouvant guider et surveiller la mise en œuvre rapide et efficace des activités de surveillance interne axées sur les risques ?

L’Organisation des Nations Unies recherche un cadre supérieur pour le poste de Sous-Secrétaire général aux services de contrôle interne. Le Bureau aide le Secrétaire général à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en matière de contrôle des ressources et du personnel de l’Organisation, en procédant à des audits, à des investigations, à des inspections et à des évaluations. Il se veut un agent de changement qui favorise l’administration responsable des ressources, une culture de la responsabilisation et de la transparence et une meilleure exécution des programmes. Le (la) Sous-Secrétaire général(e) aux services de contrôle

interne relève de la Secrétaire générale adjointe aux services de contrôle interne. Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae et être envoyées à oiosasg.recruitment@un.org avant le 27 août 2018.

Les femmes sont fortement encouragées à présenter leur candidature.

Pour de plus amples informations sur ce poste

veuillez consulter : www.un.org/sg/vacancies