BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT AVIS DE VACANCE DE POSTE N° ADB/18/140

TITRE DU POSTE : DIRECTEUR, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

COMPLEXE : VICE-PRÉSIDENCE, RESSOURCES HUMAINES ET SERVICES INSTITUTIONNELS (CHVP)

DÉPARTEMENT/DIVISION : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (CHHR)

GRADE : EL4

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE : VICE-PRÉSIDENT, RESSOURCES HUMAINES ET SERVICES INSTITUTIONNELS (CHVP)

LIEU D’AFFECTATION : ABIDJAN, CÔTE D IVOIRE

INFORMATION SUR LE POSTE : CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES

Si vous rencontrez des difficultés techniques lors de l’enregistrement de votre candidature, veuillez envoyer un courriel avec une description précise du problème et/ou en envoyant une capture écran indiquant le problème à : HR Direct HRDirect@AFDB.ORG

RÉF. SAP : 50092471

DATE DE CLÔTURE : 25 AOUT 2018 (à 23h59 GMT)

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. Le Programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Outre l’octroi de financements, la Banque est la voix de l’Afrique sur les grandes questions économiques, financières et de développement à l’échelle mondiale, un rôle qui gagne en importance au regard de la mondialisation croissante et de l’interconnexion des risques.

La Banque s’est assigné cinq grandes priorités (High 5), dont la réalisation accélérera la production d’impact sur le développement de l’Afrique. Ces priorités sont : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines. La Banque est en train de se doter d’une équipe de cadres dirigeants de stature mondiale pour piloter avec succès la mise en œuvre de cette vision.

LE COMPLEXE :

Le Vice-président, Services des ressources humaines et institutionnelles, pilote les efforts visant à informatiser et à transformer la Banque en une institution dont le personnel est pétri de connaissances, promeut des politiques en matière de ressources humaines propres à stimuler les talents, guide le processus d’instauration d’une culture axée sur la performance, et garantit la compétitivité de la Banque en tant qu’employeur de choix. Sous la direction du Président, le titulaire du poste guide l’instauration d’une nouvelle culture institutionnelle qui récompense la créativité et l’innovation et attire et retient des professionnels de classe mondiale à la Banque.

LE DÉPARTEMENT RECRUTEUR :

Le Département des ressources humaines est chargé d’attirer, de développer, de motiver, de retenir et de mettre en œuvre des services professionnels, efficaces et efficients en matière de ressources humaines dans les diverses unités organisationnelles de la Banque. Appelé à exercer dans un environnement de travail qui exige la collaboration, le Directeur des ressources humaines appuie les initiatives clés de la Banque en recrutant et en formant des professionnels talentueux, en renforçant les capacités en matière de performance, en définissant les normes de gestion des talents et en contribuant au recrutement d’employés de haut niveau. Cela permet d’assurer le renforcement des capacités organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel stratégique de la Banque.

Pour transformer véritablement l’approche des ressources humaines, le département CHHR s’appuie sur trois piliers : les partenariats d’activités pour la stratégie, la conclusion de contrats avec les clients et la prestation des services de ressources humaines ; les centres d’expertise/les experts spécialisés pour la consultation interne, la réflexion éclairée, la conception, le développement et la formation de talents et du personnel et l’analyse comparative des bonnes pratiques ; et les services partagés de ressources humaines pour l’excellence transactionnelle et la communication avec les employés. Ce nouveau modèle triangulaire de ressources humaines offre aux employés une expérience de classe mondiale tout au long de leur carrière.

LE POSTE :

Sous la direction du Vice-président chargé des services institutionnels, et en partenariat avec celui-ci, le Directeur apportera son soutien à la haute Direction et dirigera une équipe professionnelle des ressources humaines pour gérer et conduire le changement dans l’ensemble de la Banque, tout en dirigeant la mise en œuvre de la Stratégie de gestion des personnes de la Banque. En tant que membre essentiel de l’équipe de la direction, le Directeur des ressources humaines jouera un rôle de généraliste polyvalent pour élaborer et diriger les fonctions de RH à l’échelle de la Banque, en veillant à ce que les ressources humaines s’alignent sur les objectifs opérationnels stratégiques de la Banque. Le Directeur des ressources humaines supervisera la gestion de trois divisions : Partenariats des activités RH ; ii) Services partagés RH ; iii) Centre d’excellence RH.

La mission du poste de Directeur des ressources humaines consiste à résoudre toutes les questions et à examiner tous les domaines liés au développement organisationnel, au recrutement et au perfectionnement des talents, à la planification des ressources humaines, aux programmes de rémunération et d’avantages sociaux, y compris la mobilisation du personnel et l’efficacité de la gestion. Toutes ces activités visent à satisfaire les clients par l’intermédiaire de partenariats opérationnels RH et de services partagés. Le titulaire du poste veille à la réussite de la transformation de la Banque en une meilleure organisation stratégique axée sur les personnes et offrant un excellent service.

PRINCIPALES FONCTIONS :

Formuler et recommander des politiques et des programmes de ressources humaines en phase avec les stratégies et les priorités de la Banque, dans les différents domaines liés aux ressources humaines, notamment le renforcement des capacités institutionnelles, l’évolution de la carrière, la mobilité du personnel ; l’évaluation de la performance, la rémunération et la gestion des avantages, la santé et le bien-être des employés.

Programmer, organiser, orienter et coordonner le plan de travail du Département des ressources humaines ainsi que la planification et l’utilisation des ressources connexes ; affecter des projets et confier des responsabilités en matière de projets et de programmes ; examiner et évaluer les méthodes et procédures de travail ; être à l’écoute du personnel pour prévenir, recenser et résoudre les problèmes.

Jouer un rôle de direction et d’orientation dans la mise en œuvre de la politique de réformes et de rénovation des institutions, en établissant des liens adéquats avec la stratégie opérationnelle de la Banque.

Conseiller la haute Direction sur la vision et un cadre stratégique pour la gestion de ses ressources humaines ainsi que sur les politiques et pratiques y afférentes en vue d’assurer l’utilisation la plus efficace du personnel de la Banque.

Favoriser les programmes de gestion du changement et le changement efficace de culture nécessaire pour garantir le succès de l’organisation.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion des ressources humaines alignée sur la vision, la mission, les objectifs stratégiques et les opérations de la Banque.

Diriger l’élaboration des politiques, des règles et règlements, des normes et modèles du Groupe de la Banque en matière de ressources humaines, et veiller à leur large diffusion dans l’ensemble de l’Institution ainsi qu’à leur alignement sur la pratique internationale et les exigences légales.

Gérer et superviser les chefs de division RH, en les aidant à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels.

Promouvoir une culture spécifique fondée sur l’esprit d’équipe, pour garantir la prestation d’un service homogène à l’échelle du Département.

Planifier, organiser, orienter et superviser la planification des ressources humaines, le recrutement, le placement, la gestion de la performance, l’évolution de la carrière, le programme de rémunération et d’avantages ainsi que le programme de bien‑être du personnel de la Banque, et définir la structure organisationnelle qui convient au Département.

Veiller à la mise en place de systèmes appropriés de gestion de la performance et de perfectionnement, de communications, de mesure de la qualité, de suivi et d’évaluation pour promouvoir le changement, la culture et les valeurs prônés par la Banque.

COMPÉTENCES (qualifications, expérience et connaissances) :

Être titulaire d’au moins un Master ou d’un diplôme équivalent en gestion des ressources humaines, développement organisationnel, MBA ou dans une discipline connexe ; une qualification professionnelle en gestion des ressources humaines, gestion de projet constituera un atout supplémentaire. Justifier d’au moins quinze (15) ans d’expérience étendue et évolutive en gestion des ressources humaines, dont sept (7) années passées à un niveau de direction et/ou de supervision d’une équipe et de coordination de programmes ou de projets de travail. Avoir une expérience avérée dans la mise en œuvre de changements transformationnels au sein d’une organisation et l’amélioration des processus. Avoir une bonne compréhension des besoins institutionnels et opérationnels, ainsi qu’une aptitude avérée à innover, promouvoir et orienter les projets de changement dans les politiques et services en matière de ressources humaines dans des organisations de grande envergure et dans un environnement opérationnel marqué par le partenariat et axé sur la clientèle. Avoir une expérience avérée des théories et principes de la gestion des ressources humaines, de l’élaboration de politiques et de stratégies, des relations avec les employés, de l’administration du personnel et des différents domaines opérationnels des ressources humaines. Avoir démontré sa capacité à constituer et gérer des équipes et à créer un environnement stimulant, y compris la capacité de diriger, de superviser, d’encadrer, de former et d’évaluer efficacement le personnel. Avoir une solide expérience de généraliste en ressources humaines, en particulier dans les domaines suivants : (i) soutien aux chefs et au personnel dans la planification et la mise en œuvre du changement, (ii) relations avec les employés, bien-être et équilibre entre vie professionnelle et vie privée, (ii) recrutement, sélection et fidélisation des effectifs, (iii) conception, mise en œuvre et gestion de la rémunération, (iv) égalité des chances et politiques en matière d’emploi, (v) gestion des systèmes et processus d’information des ressources humaines, (vii) gestion et évaluation des performances, (vi) planification des personnes, planification de carrière et gestion de la relève. Avoir fait la preuve de son expérience en matière de coordination et de mise en œuvre de théories et de principes de gestion des ressources humaines, d’élaboration de politiques et de stratégies. Avoir de solides aptitudes en matière d’analyse — une capacité à établir et à analyser l’exactitude des données sur les ressources humaines, y compris les KPI approuvés par les ressources humaines. Avoir fait ses preuves en matière de gestion de projets de ressources humaines. Communiquer et écrire efficacement en français ou en anglais, et avoir une bonne connaissance pratique de l’autre langue. Maîtriser l’utilisation des applications standard de la suite Microsoft Office Suite, des systèmes ERP (de préférence SAP HR), des systèmes de recrutement électronique et des logiciels de gestion de projets tels que Share Point ou tout autre logiciel similaire.

Seuls les candidats qui auront satisfait à toutes les exigences de la Banque et qui auront été retenus pour un entretien seront contactés. Seuls les dossiers de candidature enregistrés en ligne avec un curriculum vitae (CV) complet en pièce jointe seront examinés. Le Président de la BAD se réserve le droit de nommer un candidat à un grade inférieur à celui du poste publié. La Banque africaine de développement est un employeur garantissant l’égalité des chances. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. http://www.afdb.org

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ne perçoit aucuns frais ou contribution de quelque nature que ce soit des candidats tout au long de son processus de recrutement (dépôt des candidatures, étude des CV, entretien d’embauche, traitement final des candidatures). En outre, la Banque ne demande aucune information relative aux comptes bancaires des candidats. Le Groupe de la Banque africaine de développement décline toute responsabilité de publications frauduleuses d’offres d’emploi en son nom ou, de manière générale, d’utilisation frauduleuse de son nom de quelque manière que ce soit.

