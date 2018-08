Directeur en Gestion des Ressources Humaines

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. Le Programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Outre l’octroi de financements, la Banque est la voix de l’Afrique sur les grandes questions économiques, financières et de développement à l’échelle mondiale, un rôle qui gagne en importance au regard de la mondialisation croissante et de l’interconnexion des risques.

Le complexe :

Le Vice-président, Services des ressources humaines et institutionnelles, pilote les efforts visant à informatiser et à transformer la Banque en une institution dont le personnel est pétri de connaissances, promeut des politiques en matière de ressources humaines propres à stimuler les talents, guide le processus d’instauration d’une culture axée sur la performance, et garantit la compétitivité de la Banque en tant qu’employeur de choix. Sous la direction du Président, le titulaire du poste guide l’instauration d’une nouvelle culture institutionnelle qui récompense la créativité et l’innovation et attire et retient des professionnels de classe mondiale à la Banque.

Le département recruteur :

Le Département des ressources humaines est chargé d’attirer, de développer, de motiver, de retenir et de mettre en oeuvre des services professionnels, efficaces et efficients en matière de ressources humaines dans les diverses unités organisationnelles de la Banque. Appelé à exercer dans un environnement de travail qui exige la collaboration, le Directeur des ressources humaines appuie les initiatives clés de la Banque en recrutant et en formant des professionnels talentueux, en renforçant les capacités en matière de performance, en définissant les normes de gestion des talents et en contribuant au recrutement d’employés de haut niveau. Cela permet d’assurer le renforcement des capacités organisationnelles nécessaires à la mise en oeuvre du programme opérationnel stratégique de la Banque.

Le poste :

Sous la direction du Vice-président chargé des services institutionnels, et en partenariat avec celui-ci, le Directeur apportera son soutien à la haute Direction et dirigera une équipe professionnelle des ressources humaines pour gérer et conduire le changement dans l’ensemble de la Banque, tout en dirigeant la mise en oeuvre de la Stratégie de gestion des personnes de la Banque. En tant que membre essentiel de l’équipe de la direction, le Directeur des ressources humaines jouera un rôle de généraliste polyvalent pour élaborer et diriger les fonctions de RH à l’échelle de la Banque, en veillant à ce que les ressources humaines s’alignent sur les objectifs opérationnels stratégiques de la Banque. Le Directeur des ressources humaines supervisera la gestion de trois divisions : Partenariats des activités RH ; ii) Services partagés RH ; iii) Centre d’excellence RH.

La date de clôture : 25 août 2018 (à 23 h 59 GMT)

Pour plus de détails :

