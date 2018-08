OPPORTUNITÉS EXALTANTES EN MATIÈRE DE COMMERCE

ET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL EN AFRIQUE DE L’EST

ET RÉGION DES GRANDS LACS

TradeMark East Africa (TMEA) est financé par un nombre d’agences de développement dans le but de promouvoir la prospérité en Afrique de l’Est par le biais du commerce. Nous sommes convaincus que le développement du commerce contribue à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et, par conséquent, à l’intensification de la prospérité.

TMEA, avec une dépense annuelle d’environ 100 millions de dollars américains, est aujourd’hui le plus grand facilitateur en matière d’aide au commerce dans le monde. Nous disposons de programmes dynamiques et effi caces au Burundi, au Kenya, au Rwanda, au Sud-Soudan, en Tanzanie et en Ouganda, et nous sommes en train d’établir le programme de la République Démocratique du Congo (RDC). La première phase du programme de TMEA a livré des résultats exceptionnels qui ont directement contribué d’une façon substantielle à des gains dans l’environnement du commerce et l’intégration régionale en Afrique de l’Est en termes de réduction des délais de transit, d’amélioration d’effi cacité aux frontalières et de réduction des barrières commerciales.

La deuxième phase du programme de TMEA cherche à produire un impact d’une plus grande échelle afi n de maximiser les avantages potentiels des interventions d’aide au commerce. En conséquence, nous cherchons des professionnels avec une expérience de haut niveau et qui possèdent une culture axée sur les résultats pour rejoindre notre organisation dans le poste à responsabilités suivant:

Chargé.e de programme en RDC

Le chargé de programme représente le Directeur pays en son absence et fourni un appui pour la gestion du programme national. La personne fourni un appui programmatique dans la planification, la mise en oeuvre, la budgétisation et l’établissement des états de tout le programme de TMEA en RDC, y compris le volet concernant le secteur privé et les organisations de la société civile.

Le candidat idéal doit être titulaire soit d’un diplôme universitaire de License soit d’un diplôme de maîtrise en économie de l’entreprise, en économie, en études du développement, en finances, en commerce, en planification ou dans un domaine connexe. Les titulaires d’un diplôme universitaire de License devront justifier d’au moins dix ans d’expérience professionnelle pertinente, tandis que les titulaires d’un diplôme de maîtrise justifieront d’au moins huit ans d’expérience professionnelle pertinente. Au moins trois années d’expérience dans des responsabilités de gestion sont requises. Une expérience et / ou des qualifications professionnelles dans la planication et la gestion de projets sont souhaitables.

Ce poste est ouvert uniquement aux ressortissants de la RDC.

Précisions concernant les candidatures

Les profils détaillés des postes peuvent être consultés sur notre site Web à l’adresse www.trademarkea.com.

Ces postes seront sous contrat jusqu’au 30 juin 2020 avec possibilité de renouvellement.

Veuillez postuler en ligne sur http://www.trademarkea.com/work-with-us/ avant le vendredi 10 août, à 17h00, heure du Kenya. Veuillez joindre votre lettre de motivation et votre CV détaillé, avec le maximum de détails sur vos qualifications, votre expérience et votre occupation actuelle. Votre candidature doit également inclure une adresse e-mail, un numéro de téléphone, ainsi que les noms et les coordonnées de trois personnes de référence. Les entretiens auront lieu en août et en septembre 2018.

Veuillez noter que nous ne considérerons que les demandes reçues en ligne via le lien ci-dessus. Les demandes reçues après la date limite ne seront pas acceptées. Nous nous réservons le droit d’accepter ou de rejeter toute demande. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

TMEA est un employeur garantissant l’égalité des chances et s’engage à mener un processus de recrutement ouvert et transparent. Les femmes et les personnes handicapées qualifiées sont particulièrement encouragées à postuler.

