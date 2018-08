DÉVELOPPEUR MARCHES FRANCOPHONES AFRIQUE

STUDEX est le leader mondial des systèmes de perçage d’oreilles et des boucles d’oreilles hypoallergéniques. Notre siège international est à Los Angeles et notre Head office européen est basé en Autriche. Nos bureaux locaux sont dispersés sur le monde entier et STUDEX se développe constamment.

Pour accroitre et augmenter notre présence sur l’Afrique nous recherchons maintenant un/une DEVELOPPEUR DE MARCHE.

DESCRIPTION DU POSTE.

Votre rôle consistera à créer en Afrique Francophone une ou plusieurs entités STUDEX pour approvisionner les marchés locaux.

Les pays visés en premier lieux sont : COTE D’IVOIRE, CAMEROUN, GABON, TOGO.

Définir les stratégies commerciales et marketing pour implanter durablement notre marque auprès des clients existants et futurs.

Rechercher activement des nouveaux clients.

PROFIL.

Vous avez au minimum 5 années d’expériences dans un poste commercial très orienté prospection.

Vous avez une ou plusieurs expériences des ventes B to B dans un environnement de produits de grande consommation tels que : Bijoux, Cosmétiques, Pharmacies ou Parapharmacies.

Vous avez obtenu des succès, êtes organisé et volontaire.

Anglais courant indispensable pour ce poste.

Poste à pourvoir dans l’un des pays cités ci-dessus :

CV et lettre de motivation en Anglais IMPERATIVEMENT.

michel@studexfrance.fr