Chef de la Cellule des Transactions à Court Terme -BIDC

AVIS DE RECRUTEMENT

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) est une institution financière internationale commune aux quinze (15) états membres de la CEDEAO que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Son objectif principal est de contribuer à l’essor économique de l’Afrique de l’Ouest à travers le financement des projets et programmes de la CEDEAO et du NEPAD. Son siège est à Lomé en République Togolaise.

Dans le cadre du renforcement de ses capacités, la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) recherche des candidats qualifiés, citoyens de la communauté, pour pourvoir au poste suivant :

CHEF DE LA CELLULE DES TRANSACTIONS A COURT TERME

Grade : P5-1

Le détail de ces offres d’emplois est disponible sur le site internet de la Banque : http://www.bidc-ebid.org/

Les dossiers de candidatures devront être expédiés ou déposés sous pli fermé, avec la mention « recrutement d’un… (préciser le poste) », au plus tard, le 31 août 2018, à 18 heures, à l’adresse suivante :

LE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES HUMAINES

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

DE LA CEDEAO (BIDC)

Département de l’administration et des ressources humaines

128, Bd. du 13 janvier, BP 2704 Lomé – Togo

N.B. : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. La BIDC se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de recrutement ou offrir des postes de grade inférieur.

BIDC