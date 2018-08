Un(une) Responsable Foncier-MCA Niger

AVIS DE RECRUTEMENT MCA-NIGER

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger)

Recrute à Niamey (Niger)

Un (une) Responsable Foncier

Présentation de MCA-Niger

L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs :

• Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants ;

• Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions rurales du Niger.

Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité autonome dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission sera de conduire les projets dans les délais impartis. MCA-Niger recherche un(e) Responsable Foncier, basé(e) à Niamey.

Titre du poste : Responsable Foncier.

Pays et lieu de travail : Niamey/Niger.

Date de début : immédiatement disponible.

Durée de la mission : deux (ans) renouvelable.

Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages.

Le Poste :

Sous la responsabilité du Directeur des Programmes, vous avez pour mission de mettre en œuvre le volet foncier du MCA-Niger. Le Manager foncier est responsable de la supervision, planification, et mise en œuvre des activités du foncier relatives aux projets de MCA et veille à ce que les prestataires établissent et maintiennent des relations efficaces avec tous les intervenants et les parties prenantes des projets du MCA-Niger. Le titulaire est responsable de l’élaboration du plan de travail et de la supervision du budget d’activités du foncier et de la gestion des activités prévues dans les accords d’entités et contrats avec les fi rmes et les consultants.

Il supervisera deux (2) personnels chargés des activités techniques (Charge de Politique Foncière et le Spécialiste de Gestion des Données SIG).

Responsabilités Clefs

En étroite collaboration avec le Manager de Réinstallation, le Manager Foncier va :

• Assurer la conception, la coordination, la gestion et la mise en œuvre des activités dans le cadre du programme Compact liées à la gouvernance foncière, à la sécurisation des droits fonciers, au renforcement des capacités de gestion foncière et à la planification de l’utilisation des terres ;

• Préparer et examiner les documents relatifs à l’activité « Foncier », notamment les termes de référence, les documents de conception, les dossiers d’appel d’offres, les évaluations techniques, les plans de travail, les budgets et les rapports d’état d’avancement ;

• Aider à la prise de décision en matière de passation des marchés pour les

prestations de services et autres contrats nécessaires à l’exécution de l’activité « Foncier » et prendre des décisions en ce qui concerne la réception des livrables et l’approbation des factures et des paiements y afférents ;

• Assurer la planification budgétaire et des décaissements relatifs à l’activité « Foncier », en liaison avec le Directeur Financier et le Directeur de la Passation des Marchés ;

• Conduire les activités liées à la réforme des politiques d’utilisation des sols et de gestion des ressources naturelles ;

• Identifier les goulots d’étranglement, les risques dans la conduite des activités de sécurisation foncière ; en informer les directions des deux projets concernés ;

• Concevoir et contribuer à mettre en œuvre des stratégies d’atténuation de ces risques afin de s’assurer que la mise en œuvre du programme répond aux exigences prévues dans le Compact ;

• Organiser les réunions, la communication et le partage de l’information avec les partenaires d’exécution, notamment le SP/Code rural, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Intérieur, les COFOCOM, et les communes rurales ayant signé les accords d’entités afin d’assurer une exécution efficace de l’activité « Foncier » ;

• Veiller à ce que la mise en œuvre de l’activité « Foncier » respecte les lignes directrices et les exigences pertinentes de MCC, y compris celles liées à l’environnement, au genre et à l’inclusion sociale ;

• Assurer la mise en œuvre quotidienne du système de gestion environnementale, sociale, de santé et de sécurité dans le cadre de l’activité « Foncier » en collaboration avec les équipes en charge de la performance environnementale et sociale ;

• Assurer la mise en œuvre quotidienne du Plan d’Intégration Genre et Inclusion Sociale (PIGIS) dans le cadre de l’activité « Foncier », en collaboration avec les équipes en charge des dimensions genre et inclusion sociale ;

• Participer aux processus de documentation et de révision du projet ;

• Travailler étroitement avec les équipes en charge de la performance environnementale et sociale et de l’inclusion sociale et de genre et collaborer avec les autres équipes en charge des services techniques et administratifs du MCA-Niger en vue d’atteindre les résultats escomptés de l’activité ;

Les compétences :

La personne qui sera retenue pour ce poste doit remplir les conditions suivantes :

• Diplôme requis : Bac +5 en droit ou tout autre diplôme d’étude supérieure dans une discipline appropriée (droit, sociologie, sociologie rurale, géographie) liés à la gestion du régime foncier, et l’acquisition de terres ;

• Expérience professionnelle pratique de 10 années d’expérience à des postes liés à la politique, l’analyse ou la gestion foncière au Niger ou autres pays en Afrique de l’Ouest. Une expérience de moins de 10 ans est acceptable pour des candidats d’exception ;

• Compétences en gestion de projet, avec de préférence une expérience de travail dans des projets financés par des bailleurs internationaux ;

• Qualités et aptitudes :

– Avoir le sens du détail et l’attachement à la qualité, être proactif ;

– Être capable de bien communiquer auprès d’un public varié et de travailler efficacement dans une équipe diverse ;

– Maîtrise du français (écrit et parlé) ;

– Maîtrise de la communication les langues locales préférées ;

– Aptitude à effectuer des déplacements de terrain.

Dossier de candidature

• Une lettre de motivation.

• Un curriculum vitae (CV) détaillé.

• Un casier judiciaire actualisé.

Pour Postuler :

Si vous répondez aux critères des postes ci-dessus, envoyez votre candidature CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en précisant en objet du mail le poste pour lequel vous postulez.

Date de clôture : le 29 juillet 2018

NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés. Seuls les candidats retenus pour le test seront contactés. Confidentialité assurée.

Les candidatures féminines sont fortement encouragées

