Expert international en cartographie censitaire- Ministère du Plan de l’Économie et de la Coopération-RCA

République Centrafricaine

Unité – Dignité – Travail

Ministère du Plan de l’Économie

et de la Coopération

********

Direction de Cabinet

********

Institut Centrafricain des Statistiques

et des Études Économiques et Sociales

*********

Direction des Ressources

*********

N° 1033/18/MEPC/DIRCAB/ICASEES/ DR/.-

Bangui, le 04 juillet 2018

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Pays : République Centrafricaine

Nom du Projet : Projet de Données Nécessaires à la Prise de Décision

N° de Don : Don IDA-D1710

Titre du poste : Expert International en cartographie censitaire

Numéro de référence (selon le PPM) : CF-PDNPD-64640-CS-INDV

L’Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales (ICASEES) a sollicité et obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale, d’un montant de 10,49 MILLIONS USD et envisage de procéder au recrutement d’un Expert International en Cartographie Censitaire.

I. Responsabilités du Consultant(e)

Les services de la consultation consistent à fournir une assistance technique soutenue à l’ICASEES pour la planification de la cartographie numérique du RGPH-4, en élaborant un plan global pour la phase de cartographie et concevoir des manuels détaillés.

Les Termes de Référence détaillés peuvent être retirés directement auprès du Directeur des Ressources de l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales, à Bangui, téléphone : 00236 72130672 ou 75245478 ; soit adresser une demande par mail aux adresses suivantes : blaisebienvenua@gmail.com avec copie à cdaouili@gmail.com.

II. Qualification

L’ICASEES invite les consultants/cabinet éligibles (« Consultants »), à donner des indications sur leurs motivations à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente et avérée pour exécuter les services. Les critères de présélection sont les suivants : i) avoir démontré une expertise confirmée pour des consultations en matière de cartographie numérique censitaire (préférablement 10 ans ou plus) ; ii) avoir au moins 3 ans d’expérience confirmées dans l’établissement et la gestion du Système d’Informations Géographiques ; avoir été consultant au moins trois (3) fois dans un cas similaire ou plus jugés satisfaisants par le client (préférablement financés par la Banque mondiale).

L’attention des consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale de juillet 2016, exposant sa politique en matière de conflits d’intérêts.

En outre, veuillez-vous référer aux informations spécifiques suivantes sur les conflits d’intérêts liés à cette mission : « les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations passées ou présentes envers d’autres clients, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts de l’Emprunteur » (cf. 3.17 du Règlement des marchés publics.

Un Consultant/cabinet sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le Règlement sur la Passation des Marchés.

De plus amples informations peuvent être obtenues aux adresses ci-dessous, tous les jours du lundi au vendredi de 7h30mns à 15h30mns.

III. Dépôt des dossiers

Les dossiers doivent être déposés sous pli fermé et anonyme avec la mention « NOM DU POSTE » au Projet de « Données Nécessaires à la prise de décision », sis Rue Gamal Abdel NASSER, soit envoyés par émail en fichiers .PDF, aux adresses suivantes : blaisebienvenua@gmail.com avec copie à cdaouili@gmail.com, au plus tard jeudi 16 Août 2018 à 13 h 30 mn.

N.B. : Les dossiers de candidature restent la propriété de l’ICASEES et ne seront pas restitués.

Le Directeur Général de l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales Coordonnateur du Projet de « Données nécessaires à la prise de décision »

Blaise Bienvenu ALI

Expert international en cartographie censitaire