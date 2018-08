Économiste du Transport Routier-AGEROUTE-Côte d’Ivoire

Un (1) Économiste du transport routier

Garantir le suivi économique des travaux routiers.

– Analyser la faisabilité économique des projets routiers.

– Assurer la planification des projets ou travaux routiers notamment en définissant des plans à l’aide du modèle HDM 4, et en fournissant les indicateurs économiques de rentabilité et d’opportunité desdits projets.

– Élaborer des plans de transport ou de circulation pour l’aménagement des voies et carrefours notamment le dimensionnement des feux tricolores.

– Gestion des appels d’offre.

– Niveau Bac + 5 minimum en économie – avec une spécialisation transports.

– Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) années dans le domaine des études routières, notamment les études économiques, à l’international idéalement.

– Avoir une bonne connaissance des techniques de construction d’ouvrage d’art, de la gestion et de la prévision de trafic.

– Maîtriser l’organisation des opérations de comptage manuel et automatique de

trafic, les enquêtes origine-destination, le dimensionnement des feux tricolores.

Fortes capacités communicationnelles (orales, écrites, informatiques). Fort esprit d’équipe et de synthèse.

Constitution et dépôt des dossiers de candidature avec les documents suivants :

– Une copie de la pièce nationale d’identité ou d’un passeport valide.

– Un curriculum vitae à jour et une lettre de motivation (en français).

– Une copie certifiée des diplômes mentionnés.

– Une copie certifiée des certificats de bonne exécution des missions.

Les dossiers de candidatures devront être transmis par courrier électronique avant le 1er août 2018 avec l’intitulé » Candidature Ageroute TPR01 » aux adresses ci-après : mdiarrassouba@empowertaca.com contact@empowertaca.com. Informations auprès du Cabinet EMPOWER au (+225) 79 08 38 49 ou (+225) 53 11 62 49.

