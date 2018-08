Chef de Projet Senior- AGEROUTE-Côte d’Ivoire

Un (1) Chef de projet Senior

– Coordonner les activités liées aux projets et aux études routières.

– Veiller à la bonne exécution des travaux routiers.

– Assurer la gestion administrative et la représentation de la Direction auprès de tous les interlocuteurs.

– Négocier les appels d’offre.

– Ingénieur des Travaux Publics, BAC + 4/5 ayant une aptitude à la gestion et à la coordination des activités de projets (géotechnique routière, gestion des contrats, gestion administrative, gestion des procédures avec bailleurs).

– Avoir une expérience d’au moins huit (08) ans dans le domaine de l’exécution, de la supervision et/ou du contrôle de travaux routier à l’international idéalement.

Fortes capacités managériales, communicationnelles (orales, écrites, informatiques) et de négociation. Capacité à être mobile et disponible sur le terrain. Autorité, charisme, sens du management, honnêteté, probité et intégrité incontestables. Idéalement une expérience internationale ou au sein de multinationales.

Constitution et dépôt des dossiers de candidature avec les documents suivants :

– Une copie de la pièce nationale d’identité ou d’un passeport valide.

– Un curriculum vitae à jour et une lettre de motivation (en français).

– Une copie certifiée des diplômes mentionnés.

– Une copie certifiée des certificats de bonne exécution des missions.

Les dossiers de candidatures devront être transmis par courrier électronique avant le 1er août 2018 avec l’intitulé » Candidature Ageroute TPR01 » aux adresses ci-après :mdiarrassouba@empowertaca.com contact@empowertaca.com. Informations auprès du Cabinet EMPOWER au (+225) 79 08 38 49 ou (+225) 53 11 62 49.

Chef de Pojet Senior