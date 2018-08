Responsable Agronome-Fed Africa-Cameroun-H/F-CDI

Responsable Agronome (H/F)

Cameroun – CDI – Agrobusiness – Ref : JA/JO 050718AgroCam

Vous êtes en charge de la gestion des activités agricoles (process, prévisions, planification des itinéraires agricoles, récolte et conditionnement), managez une activité comprenant plusieurs unités de production et une équipe de chefs de secteurs et responsables des services supports (technique, agro, qualité, etc.), planifiez les ressources et budgets à mettre en œuvre en relation avec les services supports, optimisez les coûts de production, assurez le suivi et respect des indicateurs RH, techniques et économiques et gérez les relations avec les différentes communautés locales. Vous justifiez de 5-10 ans d’expérience en plantation sur un site de production agro-industrielle à l’international et avez acquis de solides compétences managériales.

Fed Africa