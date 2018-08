Directeur Commercial-Fed Africa-Maroc-H/F-CDI

Directeur Commercial (H/F)

Maroc – CDI – FMCG – Ref : JA/JO050718BusDir

Membre du comité de direction, vous êtes en charge de participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie : analyse du marché, produits, prix, communication et réseau de distribution. Vous gérez également la relation clients et en prospectez de nouveaux, répondez aux différents appels d’offre, participez au développement de nouveaux produits afin de pénétrer de nouveaux marchés et établissez le budget. Vous justifiez d’une expérience professionnelle similaire dans le secteur des FMCG (mass market). Excellent commercial et bon gestionnaire, vous êtes force de proposition.

Pour postuler : fadk@fedafrica.com

www.fedafrica.com

Fed Africa