Directeur Exécutif -ITIE-basé en Norvège

Directeur exécutif de l’ITIE

Poste basé à Oslo, Norvège

L’initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est la norme mondiale pour la gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et minier. Ce poste représente une occasion exceptionnelle : diriger l’ITIE et mener ses efforts pour assurer que les richesses en ressources naturelles deviennent le moteur d’un développement économique durable et de la réduction de la pauvreté.

Le directeur exécutif est responsable de la gestion quotidienne de l’ITIE et de son Secrétariat international à Oslo en Norvège. Le Secrétariat compte 25 collaborateurs soutenant la mise en œuvre de l’ITIE dans 51 pays, travaillant avec un réseau mondial de soutien au sein des gouvernements, des entreprises et de la société civile.

Le directeur exécutif doit s’assurer que le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des membres sont soutenus par le Secrétariat en vue de satisfaire aux Principes de l’ITIE. Le directeur exécutif est chargé de superviser le fonctionnement de l’ITIE dans son ensemble, en veillant à ce que le soutien nécessaire soit apporté à la mise en œuvre de l’ITIE et il travaille à améliorer

l’efficacité et la crédibilité de l’ITIE.

Responsabilités

En particulier, le directeur exécutif doit s’acquitter des tâches suivantes :

• Soutenir la mise en œuvre de l’ITIE dans les 51 pays membres, y compris tous les groupes de parties prenantes dans leurs efforts visant à satisfaire aux Principes de l’ITIE.

• Soutenir le Président de l’ITIE et le Conseil d’administration de l’ITIE afi n d’assurer que l’ITIE est gouvernée selon les normes les plus strictes, dans un esprit d’ouverture, de collaboration et de confiance.

• Assurer une gestion financière efficace du Secrétariat international de l’ITIE et promouvoir un soutien technique et financier à la mise en œuvre de l’ITIE dans les 51 pays.

• S’assurer que les collaborateurs de l’ITIE sont sélectionnés, soutenus et supervisés de manière adéquate.

Qualifications requises

• Grande expérience dans la gestion financière et la gouvernance d’une organisation complexe, idéalement avec une importante composante multipartite.

• Succès démontré dans l’établissement de liens avec des interlocuteurs au plus haut niveau au sein des gouvernements, des entreprises et des organisations de la société civile.

• Reconnu pour ses qualités de leader.

• Forte implication dans l’effort mondial en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance.

• Excellent niveau d’anglais à l’oral comme à l’écrit et idéalement de français ; l’arabe, le russe ou l’espagnol sont un avantage supplémentaire.

Comment déposer sa candidature

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le lundi 25 juin 2018 à Brynjar Wiersholm (bwiersholm@eiti.org), directeur des ressources humaines au Secrétariat international

Directeur Exécutif EITI