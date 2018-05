Chargé.e d’affaires Senior Énergie – Digital -AFD-basé à Paris-CDI-H/F

Chargé d’affaires Senior Énergie – Digital

L’Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public de financement du développement, présent sur les cinq continents et dans les collectivités d’Outre-mer. Institution financière spécialisée, elle finance des projets économiques d’envergure dans les domaines du développement urbain et des infrastructures, du développement rural, de l’industrie, des systèmes financiers ainsi que dans l’éducation et la santé.

Filiale de I’AFD dédiée au secteur privé, PROPARCO participe au financement et à l’accompagnement de projets d’entreprises et d’institutions financières afin de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement en faveur de la croissance et du développement durable.

Missions :

Au sein de la division Énergie et Infrastructures de la Direction des Opérations de PROPARCO, vous êtes responsable de l’instruction de financements de projets en dette senior, hybride et projets d’investissements dans le secteur de l’énergie et du digital en Afrique et Moyen Orient.

Conformément aux orientations stratégiques de la division, vous assurez, sous la supervision du responsable de division et de son adjoint :

– la prospection commerciale et l’identification de projets, dans le secteur des infrastructures auprès de clients cibles et en appui des bureaux Proparco,

– l’évaluation et la structuration des financements des projets (prêts, mezzanine, fonds propres), sur les plans techniques, économiques, juridiques et financiers, analyser les risques et proposer des moyens de les encadrer,

– l’étude des impacts de développement du projet avec l’appui des divisions internes concernées (ESI, DAF),

– la modélisation des projections financières et l’analyse de différents scénarios,

– la rédaction de notes de proposition aux instances de décision de Proparco, AFD et aux mécanismes de financements européens (ICCF, EFP)

– la négociation de la documentation financière de Proparco avec un appui juridique

– la préparation et réalisation du premier décaissement, puis le transfert du projet à la division de portefeuille PTF,

– l’exécution de mandat de chef de file ou d’arrangement dans le cadre de co-financements,

Avec l’appui d’analystes financiers.

Thématique transverse : veille, capitalisation et transfert d’expérience à l’équipe sur le secteur de l’énergie.

Profil :

De formation supérieure écoles de commerce ou d’ingénieur et/ou un 3ème cycle universitaire, vous disposez d’une bonne pratique de la modélisation financière et de l’analyse financière. Vous connaissez des techniques de financement à recours limité, de la négociation juridique et de l’analyse des risques.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5/7 ans dans le secteur des financements de projets d’infrastructures.

– Autonome, vous êtes capable de mener des négociations complexes.

– Doté d’un bon relationnel, vous savez interagir différents les clients (institutions de co-financements, banques/DFIs…).

– Vous avez un esprit d’équipe certain (travail en binômes) et à former des analystes financiers et chargés de gestion.

Ouverture aux économies des pays en développement, la connaissance de l’Afrique serait un plus,

Votre anglais est courant. Bon niveau d’espagnol apprécié.

Missions fréquentes sur le terrain à prévoir

