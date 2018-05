Sélection de Consultants Chargés de la Coordination par les Emprunteurs de la Banque Mondiale -RCA

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DE CABINET

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

UNITÉ – DIGNITÉ – TRAVAIL

PROJET D’APPUI À LA GESTION DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PUBLICS ET AUX RÉFORMES (AGIR)

SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

APPEL À CANDIDATURE

(CONSULTANT CHARGÉ DE LA COORDINATION DU PILIER 3 DU SECRÉTARIAT DE RELÈVEMENT DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ET DU CADRE D’ENGAGEMENT MUTUEL (RCPCA-CEM/RCA)

Référence : N° 004/MFB/RCA

Fournir au secrétariat de Relèvement et Consolidation de la Paix en République Centrafricaine et du Cadre d’Engagement Mutuel (RCPCA-CEM/ RCA) une assistance technique dans la coordination du Pilier 3 du plan quinquennal 20017-2022.

1. Contexte.

Le Gouvernement de la République Centrafricaine, dans le cadre de relèvement et la consolidation de la paix et du cadre d’engagement mutuel a élaboré un plan stratégique quinquénal (2017-2022). Ce dernier a mis en exergue les actions d’envergure à entreprendre ainsi que les mesures politiques nécessaires pour restaurer l’autorité et la capacité institutionnelle

de l’Etat et renforcer le dialogue citoyen entre les différents acteurs du tissu social en vue d’améliorer le climat de paix, bref résorber le conflit national. Un Secrétariat Permanent est mis en place à cet effet. Il est dirigé par le Secrétaire Permanent chargé de suivre les activités prévues en relation avec toutes les structures concernées et de superviser la mise en oeuvre du RCPCA-CEM.

Sur le plan opérationnel, des Groupes de Coordination Programmatiques (GCP) ont été crées. Ils assurent la coordination entre les ministères et les partenaires techniques et financiers pour chacun des trois piliers du RCPCA.

Dans cette perspective, à travers le projet d’Appui à la Gestion des dépenses et Investissements publics et aux Réformes (AGIR) financé par la Banque mondiale, le Gouvernement de la République Centrafricaine désire recruter un Consultant Individuel dont la mission consistera « à apporter un appui technique et stratégique à la coordination du Pilier 3 du RCPCA-CEM ». Pour

plus de détails concernant le plan stratégique et le pilier 3, consulter le site www.finances-budget.cf

2. Objectif.

L’objectif principal de la mission est d’apporter un appui technique et stratégique dans la coordination du Pilier 3 au RCPCA en binôme avec un expert national dont il renforcera les compétences en matière de suivi-évaluation, de coordination des acteurs de la chaine d’investissement etc.

3. Étendue de la mission.

Le Consultant travaillera sous la coordination du secrétariat du RCPCA en appui technique et stratégique à la coordination du Pilier 3 du RCPCA. Il sera chargé d’appuyer les départements ministériels actifs sur le Pilier 3 et d’améliorer les synergies entre les Secrétariat du RCPCA et la Direction Générale de la Planification de l’Economie (DGPE) du Ministère de l’Economie, du plan et de la Coopération.

A ces fi ns, le Consultant se focalisera sur les points ci-après :

1. Tâches de Coordination : Le consultant travaillera de concert avec la Coordination du Groupe de Travail de pilier 3 sur les aspects suivants :

(a) Élaborer un plan de travail et un agenda pour le Groupe de Coordination Programmatique en ayant soin (i) d’intégrer les plans de travail de tous les co-présidents ; et (ii) et de s’assurer

de la cohérence des projets dans le secteur mais aussi entre les composantes du pilier 3 ;

(b) Rédiger des notes analytiques en identifiant les freins (blocages institutionnels, financiers et politiques) dans la mise en œuvre du pilier 3 de la RCPCA et proposer des mesures de correction et /ou de redressement.

(c) Élaborer des modèles types de documents de travail nécessaires (notes techniques, documents de suivi d’analyse etc.) qui seront soumis à la validation du secrétariat du RCPCA

(d) Appuyer par des conseils techniques experts le co-président du GCP 3

2. Tâches de suivi : Le Consultant apportera un appui technique en matière de suivi et évaluation. Spécifiquement, il devra :

(a) Assurer le suivi du plan de travail du GCP du pilier et le mettre à jour avant les réunions

(b) Organiser deux enquêtes annuelles pour l’évaluation des résultats atteints pour les composantes et les résultats stratégiques du pilier 3 en mobilisant les points focaux

(c) Procéder annuellement à une mise à jour des activités prioritaires des matrices de résultats du pilier 3 en fonction des résultats atteints ainsi que les matrices de résultats

4. Résultats attendus.

Sans être exhaustif, à l’issue de la mission de l’expert, les résultats suivants devront être atteints :

(a) Les activités prioritaires figurants dans la matrice de résultat du plier 3 sont réalisées.

(b) Les recommandations de la revue annuelle sont prises en compte

(c) Les blocages institutionnels, financiers et politiques sont qui freinent la mise en œuvre du RCPCA dans le pilier 3s ont connus par GCP

(d) Les projets présentés par les ministères sectoriels répondent aux critères de cohérence (entre les secteurs et les composantes du pilier) et de priorité du RCPCA.

(e) Les objectifs transversaux du RCPCA dans les projets et programmes du pilier 3 et dans les discussions du GCP sont pris en compte

(f) Les outils de suivi-évaluation du RCPCA sont mis en œuvre

(g) La base des données de projets de la DGPE est mise à jour suivant les priorités prévues dans le RCPCA.

5. Calendrier de la Mission.

La mission se déroulera à Bangui (République Centrafricaine) pour une durée d’un an (1) renouvelable deux (2) fois après satisfaction du Secrétaire Permanent du RCPCA/CEM avec une période d’essai de six (6) mois non renouvelable.

6. Profil du Consultant.

Le Consultant doit avoir les qualifications et expériences minimales suivantes :

(a) Avoir un BAC+4 en étude du développement, politiques publiques, économie, statistiques, gestion de projet, finances, finances publiques, gestion des investissements publics ou domaines pertinents du Piliers 3 (ingénierie, agronomie, etc.) ;

(b) Avoir au moins dix années d’expérience dans des postes d’assistance technique au développement de préférence dans des postes similaires à ce poste ou équivalent ; une expérience de travail supplémentaire en RCA ou dans un pays fragile, post-conflit dans un contexte de relèvement et de consolidation de la paix serait un avantage.

(c) Disposer d’une connaissance et expérience avérées de la planification stratégique, de la coordination de la planification, préparation, et gestion des investissements publics et de projet et du suivi des politiques et réformes socio-économiques ; de développement de projets et des procédures des principaux partenaires au développement (Banque Mondiale, Union Européenne, Banque Africaine de Développement, etc.) et compréhension de l’architecture du développement international ;

(d) Doter d’une aptitude à travailler de manière efficace et indépendante sous pression, à gérer des situations multitâches avec une forte orientation axée sur les résultats, excellentes compétences

interpersonnelles et interculturelles ;

(e) Avoir une excellente connaissance orale et écrite du français. La connaissance de l’anglais serait un atout ;

(f) L’expérience de travail en RCA ou dans un pays fragile, post-conflit dans un contexte de relèvement et de consolidation de la paix serait un avantage.

8. Soumission des Candidatures.

Les dossiers de candidatures sont composés d’un curriculum détaillé accompagné d’une note méthodologique expliquant la compréhension de la mission et l’approche du Consultant qui sera adoptée.

Les candidats intéressés peuvent faire parvenir leur candidature sous la forme d’un Curriculum-Vitae détaillé incluant les références (adresse e-mail et téléphone) de deux 2 personnes dans (2) pays différents ou le Candidat a récemment participé dans des recrutements similaires.

La coordination du projet AGIR se réserve le droit de vérifier auprès des personnes référentes les informations fournies dans le CV et leur degré de satisfaction concernant ladite consultation.

9. Délai de Candidature : Les dossiers de candidatures sont recevables du 21 Mai au 11 Juin 2018 à 10 heures (heure locale).

10. Adresse de Soumission : Les dossiers de Candidature peuvent être déposés en personne ou envoyés par e-mail à l’adresse suivante :

Projet AGIR/ Consultant en communication en appui au Secrétariat de Relèvement de la consolidation de la paix en République Centrafricaine et du Cadre d’Engagement mutuel (RCPCA-CEM/RCA)

Secrétariat du projet AGIR

Ministère des Finances et du Budget

Adresse : Bâtiment de l’ancienne CAADE,

Boite Postale : 912 – Ville Bangui,

Pays : République Centrafricaine

Téléphone : (236) 75.85.75.65 / 75.50.26.11 ;

Adresse électronique : secretariat.projetagir@gmail.com ;

coordonnateur.projetagir@gmail.com

11. Critères de Sélection.

Les candidats seront évalués sur le contenu et les détails de leur curriculum- Vitae attestant de leur expérience pertinente en matière de communications et d’organisation de campagnes de communication. Les candidatures retenues seront contactées pour un entretien.

Les termes de références du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par e-mail aux adresses mails ci-dessus mentionnées, ou retirés au bureau du projet AGIR

Le Chef de Projet AGIR

Guy-Bruno KOYAYORO-SOBO

