Sélection de Consultants en Communication par les Emprunteurs de la Banque Mondiale- RCA

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

***************

DIRECTION DE CABINET

*************

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

UNITÉ – DIGNITÉ – TRAVAIL

PROJET D’APPUI À LA GESTION DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PUBLICS ET AUX RÉFORMES (AGIR)

SÉLECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

APPEL À CANDIDATURE

(CONSULTANT EN COMMUNICATION EN APPUI AU SECRÉTARIAT DE RELÈVEMENT DE LA CONSOLIDATION DE LA PAIX EN

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ET DU CADRE D’ENGAGEMENT MUTUEL (RCPCA-CEM/RCA)

Référence : N° 003/MFB/RCA

Fournir au secrétariat de Relèvement de la Consolidation de la Paix en République Centrafricaine et du Cadre d’Engagement Mutuel (RCPCA-CEM/RCA) une assistance technique en communication pour la mise en œuvre d’un plan d’actions stratégique de communication visant à assurer la visibilité sur les avancées et progrès du Plan quinquennal de Relèvement de la Consolidation de la Paix en République Centrafricaine et du Cadre d’Engagement Mutuel (RCPCA-CEM/RCA) de 2017-2002

1. Contexte.

Le gouvernement de la République Centre-Africaine, dans le cadre de relèvement et la consolidation de la paix et du cadre d’engagement mutuel a élaboré un plan stratégique quinquénal 2017-2022. Ce dernier a mis en exergue les actions d’envergure à entreprendre ainsi que les mesures politiques nécessaires pour restaurer l’autorité et la capacité institutionnelle de l’Etat et renforcer le dialogue citoyen entre les différents acteurs du tissu social en vue d’améliorer le climat de paix, bref résorber le conflit national. A cet effet, des jalons et progrès sensibles ont déjà été réalisés et une stratégie globale de communication a été aussi élaborée en vue d’informer tous les acteurs du pays sur cette dynamique (Cette stratégie globale de communication est accessible sur

le site www.finances-budget.cf). Dans cette perspective, à travers le projet d’Appui à la Gestion des dépenses et Investissements publics et aux Réformes (AGIR) financé par la Banque mondiale, le Gouvernement de la République Centrafricaine désire recruter un Consultant Individuel dont la mission consistera à appuyer le secrétariat du RCPCA/CEM/ RCA dans “la mise en œuvre d’un plan d’actions pour la mise en œuvre de la stratégie de Communication du Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix »

2. Objectif.

L’objectif principal de la mission est d’établir un plan assorti d’une campagne de communication pour informer tous les secteurs de la République Centrafricaine des avancées et progrès réalisés dans le cadre du plan quinquennal du RCPCA.

3. Étendue de la mission.

Le Consultant travaillera sous la coordination du secrétariat du RCPCA et assistera les membres de ladite commission dans l’élaboration d’un plan de communication découlant de

la stratégie existante et la mise en œuvre d’une campagne de communication pour l’information de tous les secteurs vifs de la Nation. A ces fi ns, le Consultant se focalisera sur les points

ci-après :

(a) Procéder à une étude exhaustive de la stratégie du plan de communication existante en vue de son éventuelle mise à jour ;

(b) Élaborer un plan d’actions pour la mise en œuvre de la stratégie susmentionnée et ce en collaboration avec le Ministère de la Communication et Médias(MCM), les chargés de communication au sein des ministères centraux et sectoriels et des Partenaires Techniques et Financiers, les partenaires et les médias ;

(c) Préparer une campagne de communication pour vulgariser l’importance du RCPCA-CEM/RCA, exposer et rendre visible le leadership du Gouvernement ainsi que l’engagement de la communauté internationale auprès d’un public cible ;

(d) Diffuser les avancées et progrès réalisés en matière de consolidation de la paix, illustrer les multiples activités entreprises par le RCPCA-CEM/RCA en matière de relèvement et de la consolidation de la paix visant l’appropriation nationale du RCPCA-CEM/RCA par le truchement de moyens de communications existantes les plus appropriées et les plus efficaces.

4. Résultats attendus.

Sans être exhaustif, l’expert sera appelé à assister le Secrétariat Général du RCPCA-CEM/RCA dans les taches

suivantes ci-dessus :

(a) Développement d’un plan d’actions stratégique :

Établir un échéancier de la mission qui devra contenir les grandes lignes suivantes : (i) la revue et la mise à jour du plan stratégique le cas échéant ; (ii) l’élaboration d’un plan d’actions comprenant une campagne de communication comme suite à la mise en œuvre de la stratégie ; (iii) le recrutement de l’Assistant Technique national qui sera responsable de la coordination de la communication du RCPCA-CEM/RCA ; (iv) la préparation et l’organisation d’un atelier national pour diffuser une image d’identité claire et cohérente du RCPCA-CEM/RCA sur tout le territoire ;

(b) Coordination de la communication : Élaborer une méthodologie de travail consistant à : (i) et piloter les sessions de travail du Groupe d’Analyse Stratégique et Approbation (GASA) ainsi que le Groupe de coordination ; et (ii) produire les rapports relatifs aux orientations et prises de décisions subséquentes à la suite des assises de ces deux groupes de travail ;

(c) Production de Campagne de Communication : Il va s’agir de réaliser au moins 2 campagnes d’information à l’année ; le but de ces interventions étant d’informer sur le RCPCACEM/

RCA, ses attributions, ses activités et sa contribution à l’amélioration du climat général de la paix dans le pays. Dans cette démarche, cette campagne s’adressera à tous les

acteurs du pays : les hautes Instances de l’administration, la chaine de la société civile et la population. Dans le cadre de sa réalisation, cette campagne se devra d’être convaincante,

transparente et authentique et devra identifier et, sans s’y limiter, aux activités de communication capable de toucher toutes les couches de la population.

(d) Transfert des compétences : Se basant sur la stratégie de communication, il est prévu que le consultant travaille de concert avec l’Assistant Technique national en charge de la communication, le Ministère de la Communication et les attachés de presse des ministères pour (i) le développement de modules de formations relatives à la communication du RCPCA-CEM/RCA ; et (ii) l’organisation et la tenue des séminaires et ateliers y découlant.

5. Calendrier de la Mission.

La mission se déroulera à Bangui (République Centrafricaine) pour une durée d’un an (1) renouvelable deux (2) fois après satisfaction du Secrétaire Permanent du RCPCA/CEM avec une période d’essai de six (6) mois non renouvelable.

6. Profil du Consultant .

Le Consultant doit avoir les qualifications et expériences minimales suivantes :

(1) Diplôme universitaire dans les domaines des sciences de communication, journalisme, médias marketing social, informatique ou équivalent ;

(2) Expérience globale de communication de huit (08) ans dans une institution internationale et/ou un programme de développement et/ou une entreprise de journalisme/médias/et/ou dans le secteur public et/ou dans le secteur privé ;

(3) Avoir une très bonne connaissance des mécanismes de fonctionnement du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers (acteurs de développement, de relèvement et humanitaires) et des projets de développement ;

(4) Connaissance approfondie dans l’utilisation d’outils informatiques, de médias sociaux et de techniques d’études ou de développement social. Une compétence technique et expérience dans la mise en place et la gestion de site-web, plate formes et réseaux de communication serait un atout ;

(5) Familier(e) dans l’utilisation d’outils informatiques, de médias sociaux et de techniques d’études ou de développement social. Une compétence technique et expérience dans la mise en place et la gestion de site-web, plate formes et réseaux de communication ;

(6) Excellente communication écrite et orale en Français, la connaissance de l’anglais est un avantage.

7. Calendrier de la mission .

La mission se déroulera à Bangui (République Centrafricaine) pour une durée d’un an (1) renouvelable deux (2) fois après satisfaction du Secrétaire Permanent du RCPCA/CEM.

8. Soumission des Candidatures.

Les candidats intéressés peuvent faire parvenir leur candidature sous la forme d’un Curriculum-Vitae détaillé incluant les références (adresse e-mail et téléphone) de deux 2 personnes dans (2) pays différents ou le Candidat a récemment participé dans des recrutements similaires.

La coordination du projet AGIR se réserve le droit de vérifier auprès des personnes référentes les informations fournies dans le CV et leur degré de satisfaction concernant ladite

consultation.

Les dossiers de candidatures sont composés de :

• D’une lettre de motivation

• D’un Curriculum vitae

• Copies des diplômes

• D’un casier judiciaire datant de moins de trois mois

9. Délai de Candidature :

Les dossiers de candidatures sont recevables du 21 Mai au 11 Juin 2018 à 10 heures (heure locales).

10. Adresse de Soumission : Les dossiers de Candidature peuvent être déposés en personne ou envoyés par e-mail à

l’adresse suivante :

Projet AGIR/ Consultant en communication en appui au Secrétariat de Relèvement de la consolidation de la paix en République Centrafricaine et du Cadre d’Engagement mutuel (RCPCA-CEM/RCA)

Secrétariat du projet AGIR

Ministère des Finances et du Budget

Adresse : Bâtiment de l’ancienne CAADE,

Boite Postale : 912 – Ville Bangui,

Pays : République Centrafricaine

Téléphone : (236) 75.85.75.65 :75.50.26.11 ;

Adresse électronique : secretariat.projetagir@gmail.com ;

coordonnateur.projetagir@gmail.com

11. Critères de Sélection.

Les candidats seront évalués sur le contenu et les détails de leur curriculum-Vitae attestant de leur expérience pertinente en matière de communications et d’organisation

de campagnes de communication. Les candidatures retenues seront contactées pour un entretien.

Les termes de références du poste pourront être transmis aux candidats qui en font la demande par e-mail aux adresses mails ci-dessus mentionnées :

Le Chef de Projet AGIR

Guy-Bruno KOYAYORO-SOBO

Sélection de Consultants en Communication par les Emprunteurs de la Banque Mondiale