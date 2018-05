Chargé.e de Mission Communication Opérationnelle et Réseau-AFD-basé à Paris-CDI-H/F

Intitulé du poste : Chargé.e de mission communication opérationnelle et réseau H/F

Contrat : CDI

Missions

La cellule REO se positionne en appui/collaboration étroite avec les autres cellules de la direction de la communication (CMN), tout particulièrement avec les cellules « communication institutionnelle & éditoriale », « influence & médias », ainsi que « communication interne ». Elle se distingue par son activité orientée « au service » de la direction des Opérations (DOE) et du réseau d’agences de l’AFD dans le monde (75).

Mission principale : accompagner la communication opérationnelle (départements géographiques et divisions techniques/transversales de la DOE), ainsi que la communication du réseau d’agences. Le/la chargé-e de mission aura pour missions spécifiques de :

Appuyer la communication des agences du réseau

Il/elle est chargé.e de conseiller et d’appuyer les agences dans :

– la définition de leur stratégie de communication et de leur plan annuel d’actions, ainsi que la mise en œuvre des actions les plus significatives ;

– la conception et la création d’évènements et d’outils de communication print, digital, photographique et/ou audiovisuel pour le réseau ;

– la réponse aux sollicitations en matière de communication des ambassades et des partenaires de l’AFD.

Il/elle a également pour tâches de :

– concevoir et actualiser des consignes, modèles et/ou méthodologies destinés à faciliter le travail des agents dans le réseau ;

– encourager la professionnalisation de la communication des agences, par l’intermédiaire de prestataires locaux ;

– assurer la remontée d’informations auprès des autres services de CMN, en vue de valoriser des projets/programmes emblématiques et les actions de communication du réseau.

Il/elle appuie également le responsable de cellule dans l’animation du réseau de chargés de communication au sein des délégations régionales.

Il/elle est amené à se déplacer régulièrement dans le réseau pour réaliser des diagnostics de la communication des agences.

Il/elle participe à l’animation d’actions de sensibilisation et de formation à la communication à destination des équipes au siège, ainsi que dans le réseau.

Appuyer la communication des divisions sectorielles et transversales au siège

Le/la chargé-e de mission a également pour rôle d’accompagner les opérationnels dans :

– leur réflexion en matière de communication, notamment dans la construction de stratégies et de plans d’actions dédiées à une opération d’envergure ou à l’activité de leur division/département,

– l’élaboration d’outils de communication adaptés à leurs besoins particuliers.

En lien avec la cellule communication institutionnelle & éditoriale, le/la chargé-e de mission veille également à la cohérence des produits de communication conçus par les opérationnels et le réseau avec la construction de la marque AFD.

Profil

-De formation supérieur Bac+5 7 ans d’expérience minimum à l’international en communication, idéalement dans l’écosystème du développement (ONG internationale, bailleur bi ou multilatérale, etc.),

-Excellentes connaissances de l’écosystème du développement et de ses modes de financement

-Forte compétence en management de projet, Grande autonomie, réactivité et capacité d’innovation,

-Sens pratique et critique

-Excellentes qualités de synthèse et de rédaction

-Maitrise de l’anglais indispensable.

-Une autre langue est un plus

-Lecture aiguisée des réalités politiques et économiques dans les pays d’intervention de l’AFD

