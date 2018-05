Chargé.e de communication projets européens H/F

Description de la mission

Sous l’autorité du Responsable de la Cellule Communication opérationnelle et réseau au sein du Département de la Communication, la mission principale sera d’assurer l’appui-conseil aux équipes projets AFD en matière de communication et de visibilité sur les projets et financements délégués européens.

Dans un contexte où les ressources reçues par l’AFD dans le cadre de fonds gérés pour le compte de l’UE sont en constante augmentation et répondent à des exigences de communication et de redevabilité accrue, le/la chargé(e) de communication en appui aux opérations a pour fonction principale :

de contribuer à la définition d’orientations et de supports méthodologiques ;

d’appuyer et conseiller les équipes-projet AFD en matière de communication dans les opérations faisant appel à des financements européens (facilités, délégations) ou des modalités d’intervention spécifiques (co-financements).

A ce titre, il/elle est chargé(e) de :

Assurer un appui aux opérations sur les financements délégués européens : appui aux équipes opérationnelles de l’AFD dans la conception (élaboration de plans de communication) et la mise en œuvre des composantes « communication » des opérations faisant appel à des financements européens (facilités, délégations), au stade d’identification, d’instruction, de formalisation, suivi en exécution et clôture des projets.

Aider au développement et à la mise au point d’outils de communication projet en lien avec la mise en œuvre de financements européens : il/elle formule des propositions pour aider les équipes opérationnelles et les maîtrises d’ouvrage le cas échéant, dans la mise en œuvre des actions de communication à prévoir sur les projets, il est force de proposition et conseille (sur les TDR, sur les activités et les outils de communication).

Sensibiliser et informer largement les équipes opérationnelles en agence et au Siège sur les exigences de l’UE en matière de communication et de visibilité et sur les bonnes pratiques, lorsque des fonds délégués sont mobilisés.

Dans l’optique de systématiser une approche communication sur les projets pour l’AFD, effectuer un travail de capitalisation sur la base des travaux réalisés sur les projets UE pour l’étendre ensuite à l’ensemble des projets AFD sous subvention.

Profil

Solide expérience dans les métiers de la communication : capacité à concevoir et accompagner des stratégies de communication, maîtrise de l’ensemble des outils de communication

Fine connaissance du secteur de l’aide au développement et de ses acteurs

Une expérience au sein d’institutions européennes, au siège ou sur le terrain, sera un plus.

Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Sens du travail en équipe, pédagogie, assistance et conseils

Sens de l’autonomie et capacités d’organisation

Localisation du poste : FRANCE, -Ile-de-France, -Paris (75) – Paris 12eme

Contrat : CDI

