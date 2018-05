Consultant Sénior Marchés Émergents / Développement International

Technopolis Group

• Cabinet de conseil spécialisé dans les sciences, l’innovation et l’enseignement supérieur, Technopolis |group| est un leader européen dans la conception, l’évaluation et la mise en oeuvre des

politiques publiques. Les priorités thématiques traitées par le cabinet comprennent l’économie verte, l’entrepreneuriat, le développement du secteur privé et la compétitivité.

• En Europe et dans les pays émergents, en particulier en Afrique et en Amérique latine, Technopolis est l’un des principaux prestataires de services dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l’innovation, du développement agricole, du développement du secteur privé et du développement durable.

• Nous nous attachons à conduire nos travaux selon des méthodes scientifiques qui nous permettent de partager avec nos clients des conseils étayés afin d’améliorer leurs politiques et programmes.

• Nous comptons parmis nos clients des organisations internationales telles que la Commission Européenne, le DfID, le NORAD, la Banque africaine de développement, l’OCDE et la Banque

mondiale. Nous travaillons également pour des décideurs nationaux et régionaux, des ONG, des organismes de recherche, des organismes de financement de la recherche et des consortiums public privé.

• Voici quelques exemples de projets récents et récents dans le domaine des marchés émergents: évaluation de l’Institut africain des sciences mathématiques-AIMS, suivi et évaluation du

programme à grande échelle des centres africains d’excellence (ACE) de la Banque mondiale, études pour le Comité des bailleurs de fonds sur la réforme du climat des affaires et le développement des entreprises (DCED) et une évaluation des projets de démonstration et de faisabilité pour les PME cherchant à exporter vers les marchés émergents pour le Ministère des Affaires Étrangères

néerlandais.

• Nous comptons environ 130 employés dans nos bureaux à Amsterdam, Berlin, Bogota, Brighton, Bruxelles, Francfort / Main, Paris, Stockholm, Tallinn et Vienne.

• Au cours des dernières années, nous avons développé notre présence en Afrique avec un consultant senior basé à Abidjan (Côte d’Ivoire), un associé basé à Yaoundé (Cameroun) et un consultant à Abuja (Nigeria). Nous recherchons désormais un

Consultant Senior Marchés Emergents / Développement International

Vos tâches

• Produire des études stratégiques et des études d’analyse et d’évaluation de politiques publiques de haute qualité. Cela implique de:

– Concevoir des méthodologies d’études quantitatives ou qualitatives

– De les mettre en œuvre

– De présenter les résultats

– De gérer la relation avec le client

– De gérer l’équipe intervenant sur l’étude

• Gérer et accroitre le portefeuille d’activités du Groupe Technopolis en Afrique, en collaboration avec l’équipe Emerging Market:

– Identification d’opportunités sur le marché africain

– Coordination, écriture et contribution aux propositions commerciales

– Représentation de Technopolis auprès des bailleurs internationaux et clients basés à Abidjan, notamment la Banque africaine de développement: se tenir au courant des opportunités, présenter notre portefeuille et nos compétences

