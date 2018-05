Enseignant-Chercheur en Médecine dentaire et Spécialités Odontologiques

Poste : Enseignant-Chercheur

Date de vacance de poste : 1er Septembre

Profil : Médecin dentiste

Grade : Professeur Assistant, Professeur agrégé, Professeur de l’enseignement supérieur,

Maître de conférences, Professeur des universités ou Professeur Associé.

Composante : Faculté Internationale de Médecine Dentaire / UIR – Rabat

Lieu d’exercice : Campus de l’UIR, région de Technopolis, Rabat-Salé, Maroc.

CONTEXTE

L’Université Internationale de Rabat (UIR) est un partenariat public-privé, composé de plusieurs grandes écoles et facultés, un modèle original et innovant dans le contexte de développement du Maroc et de l’Afrique. Le campus, construit suivant les normes internationales les plus élevées, est situé à environ 10 km du centre de la capitale, Rabat. La faculté internationale de médecine dentaire (FIMD) a démarré en Septembre 2015 et bénéficie d’une collaboration étroite avec de nombreuses universités publiques ainsi que d’un partenariat à l’international.

PROFIL ENSEIGNEMENT

Dans le cadre du développement de ses activités d’enseignement et de recherche, la FIMD recrute des enseignants-chercheurs en Médecine dentaire. Le candidat aura une charge d’enseignement et d’encadrement pratique et clinique, en formation de base commune de médecine dentaire et/ou de spécialités odontologiques. Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en Médecine dentaire et d’une spécialité odontologique dans les domaines suivants : Odontologie conservatrice / Endodontie, Chirurgie, Orthopédie Dento-Faciale, Prothèse Amovible, Prothèse Fixée, Parodontologie et Pédodontie.

L’enseignant-chercheur sera intégré dans une équipe multidisciplinaire dans le cadre du laboratoire de recherche et développement. Celui-ci devra contribuer activement à l’effort de recherche et publication scientifique afin de participer au rayonnement de l’UIR.

PROFIL RECHERCHE

Le candidat doit avoir soit :

Un diplôme de spécialité odontologique (DNS),

Une expérience professionnelle approfondie (certificats ou diplômes) dans un des domaines odontologiques demandés,

Une expérience acquise dans l’enseignement supérieur en Médecine dentaire.

Les candidats sont invités à préciser dans leur demande de candidature, le rang pour lequel ils postulent. Outre l’enseignement et la recherche, les membres du corps professoral participent à la vie pédagogique et d’ouverture de l’université (développement ou coordination de programme, organisation de séminaires…)

MODALITES DE CANDIDATURE

Les candidats intéressés sont invités à adresser avant le 30 Juin 2018 un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, ainsi qu’une copie des travaux de recherche, par voie électronique à l’adresse suivante : recrutementdentaire@uir.ac.ma

Enseignant-Chercheur en Médecine dentaire et Spécialités Odontologiques