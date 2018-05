Enseignant en Architecture : Architecte de formation



Poste : Enseignant-Chercheur

Date de vacance de poste : 1er Septembre

Profil : Architecte

Grade : Professeur Assistant, Professeur agrégé, Professeur de l’enseignement supérieur,

Maître de conférences, Professeur des universités ou Professeur Associé.

Composante : École d’architecture de Rabat

Lieu d’exercice : Campus de l’UIR, région de Technopolis, Rabat-Salé, Maroc.

CONTEXTE

L’Université Internationale de Rabat (UIR), bénéficiant de la reconnaissance par l’Etat, est un modèle original et innovant dans le contexte de développement du Maroc et de l’Afrique s’appuyant sur une grande ouverture sur l’international. L’UIR comprend plusieurs écoles (Rabat Business School, Aerospace, Énergies renouvelables, Architecture, Science politiques, Droit, faculté de médecine dentaire etc). L’université comptera plus de 3000 étudiants à la rentrée 2018. Le campus, construit suivant les normes internationales les plus élevées, est situé à environ 10 km du centre de la capitale de Rabat.

L’école d’architecture de l’UIR a ouvert en 2013, dans le but de former des architectes aptes à exercer des pratiques professionnelles diversifiées et prêts à remplir de nouvelles missions pour répondre à la complexité du monde qui les entoure, aussi bien à l’échelle du bâti qu’à celle de la ville et du territoire. Son programme pédagogique est construit en partenariat avec l’école nationale supérieure d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée et l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy. L’école se veut ouverte sur l’extérieur et organise régulièrement des cycles de conférences et des workshops internationaux sur des thèmes actuels dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme. L’enseignement est dispensé en Français.

PROFIL

Dans le cadre du développement de ses activités d’enseignement et de recherche, l’EAR recrute :

Un (une) enseignant(e), Architecte de formation, dont la formation est complétée de préférence par une spécialisation (études doctorales, masters spécialisés, etc.). Les domaines de spécialisation sont : écoconception, construction, urbanisme et territoires durables, patrimoine et habitat. Une expérience dans l’enseignement est exigée.

Le ou la candidate aura à animer et à coordonner un enseignement dans de l’architecture ; Il s’intégrera à la vie pédagogique de l’université et, au sein de l’équipe pédagogique de l’école d’architecture, il contribuera à l’encadrement des projets de fin d’études, des mémoires, des stages, etc. ainsi qu’à l’organisation pédagogique de l’école.

En fonction de son profil, le candidat pourra intégrer les équipes de recherche ou participer à la mise en place de programmes de recherche que l’école d’architecture ambitionne de porter.

MODALITES DE CANDIDATURE

Les candidats(es) intéressé(es) sont invité(es) à adresser avant la date du 30 Juin 2018.

Un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et une note d’intention pédagogique et de recherche n’excédant pas 6 page, ainsi qu’une copie des travaux de projet ou de recherche les plus significatifs par voie électronique à l’adresse suivante : recrutementarchi@uir.ac.ma

