Président(e) – Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

Avec plus de 50 pays mettant en œuvre l’ITIE partout dans le monde, l’ITIE est devenue la norme mondiale majeure pour la gouvernance des ressources issues du secteur extractif. Il s’agit d’une opportunité unique de diriger un Conseil d’administration de haut niveau visant à s’assurer que les richesses issues des ressources naturelles deviennent un moteur pour une croissance durable dans le développement économique ainsi que pour la réduction de la pauvreté.

Le Président est le visage de l’ITIE, il ou elle mène les délibérations du Conseil d’administration afin d’aboutir à un résultat efficace issu de l’ITIE. Il ou elle cherche à maintenir de bonnes relations entre les membres et les participants clé, y compris les gouvernements, les entreprises et la société civile et supervise, au nom du Conseil d’administration, le travail du Secrétariat

international.

Le mandat du Président est de 3 ans, période entre deux assemblées ordinaires des membres au cours desquelles les membres du Conseil d’administration sont nommés. Le mandat est renouvelable une fois. Le Président actuel, Fredrik Reinfeldt, laissera sa place à la prochaine réunion des membres mi-2019.

Il est attendu du Président que celui-ci ait les compétences et l’expérience suivantes :

• Un statut international de poids, en particulier la capacité d’élargir la mise en œuvre de l’ITIE et le soutien qui est apporté à l’ITIE (le président actuel est un ancien premier ministre suédois)

• Une bonne compréhension du rôle de la transparence et des responsabilités lorsqu’il s’agit de promouvoir le développement.

Une bonne compréhension des industries extractives.

• Un engagement fort vis-à-vis des principes de l’ITIE.

• Un orateur expérimenté qui sait inspirer.

• La capacité d’obtenir la confiance de tous les collèges du Conseil d’administration. Capacité à modérer une réunion avec un grand nombre de participants de manière efficace et de créer un consensus entre groupes de parties prenantes.

• Aucun conflit d’intérêt potentiel.

• Suffisamment de temps à consacrer à l’Initiative et possibilité de réagir rapidement (disponibilité au minimum une à deux journées par semaine, voyages exclus). Possibilité de voyager à courte et à longue distance deux à cinq jours par mois.

• Anglais courant, français courant un atout supplémentaire. L’arabe, l’espagnol et le russe sont un avantage.

Toutes les dépenses liées à la fonction sont couvertes. Un dédommagement, un bureau, un assistant ainsi que les équipements de bureau et de communication nécessaires peuvent être envisagés.

Les candidatures sont attendues au plus tard le 18 mai. Pour plus de détails, merci de contacter Dylan Gelard à dgelard@eiti.org.

