L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe 58 Etats et gouvernements membres et 26 observateurs répartis sur les cinq continents, rassemblés autour du partage d’une langue commune : le français. Elle œuvre au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable.

L’ORGANISATION RECRUTE UN (1) CHEF DU PROTOCOLE (H/F)

Ce poste est basé à Paris. Les personnes intéressées peuvent consulter le descriptif détaillé à l’adresse : https://www.francophonie.org/-Recrutements-37-.html

Date limite de réception des dossiers de candidature : 13 MAI 2018 (minuit, heure de Paris)

