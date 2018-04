Promouvoir l’emploi, protéger les personnes

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) est une institution spécialisée mandatée par les Nations Unies pour promouvoir la justice sociale, l’emploi, ainsi que les droits de la personne et du travail reconnus à l’échelle internationale. Notre engagement au travail décent – créer des emplois, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social – est inscrite dans l’objectif 8 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030).

Nous sommes la seule agence des Nations Unies avec une structure tripartite qui rassemble les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Nous apprécions fortement la diversité en termes de genre et d’origine géographique. Notre travail a un impact réel sur la vie des individus et leurs communautés ; nous offrons des opportunités dans le cadre d’un large éventail de secteurs afin d’aider à construire un avenir de travail décent et de justice sociale pour tous et toutes. Les candidatures de personnes handicapées sont encouragées.

Rejoignez notre communauté de talents à: http://www.ilo.org/jobs

L’OIT recrute actuellement des professionnels dans une gamme de domaines techniques et d’encadrement. La date de clôture des candidatures est fixée au 14 mai 2018 (à minuit, heure de Genève).

Professionnels dans une gamme de domaines techniques et d’encadrement