Chef de la Division des affaires administratives

LA BANQUE : Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social sur l’ensemble du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et

réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (les Cinq grandes priorités – Top 5) dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE : Le Président planifie, supervise et gère les activités du Groupe de la Banque. Sous la direction du Conseil d’administration, le Président pilote les affaires de la Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds africain de développement (FAD), et gère les opérations et

activités conformément aux accords portant création des deux entités. Le Président supervise plusieurs départements et unités, y compris notamment le Bureau du président (PRST0), le Département de l’évaluation indépendante du développement (BDEV), le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC), l’Unité de la vérification de la conformité et médiation (BCRM), le Secrétariat du conseil d’appel des sanctions (BSAB), le Tribunal

administratif (BATR), le Bureau de l’auditeur général (PAGL), la Direction de la gestion des risques du groupe (PGRM), le Conseil juridique général et services juridiques (PGCL), le Département de la communication et des relations extérieures (PCER), le Bureau de l’intégrité du personnel et de l’éthique (PETH), et le Bureau du secrétaire général et secrétariat général (PSEG).

LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE : Le Département du conseil juridique général

et des services juridiques (PGCL est chargé de fournir des conseils et services juridiques aux organes statutaires du Groupe de la Banque, à savoir : les Conseils d’administration du Groupe (la Banque), la Haute direction, les Plateformes de directions générales et plus généralement à toute la Banque. PGCL protège également les intérêts de la Banque en matière de responsabilité juridique et, le cas échéant, assure la défense du Groupe de la Banque dans les affaires engagées contre ou par la Banque.

LE POSTE : Le Chef de la Division des affaires administratives a pour mission de piloter tous les aspects juridiques des questions administratives/ institutionnelles et d’assurer la supervision, le mentorat et l’encadrement des membres du personnel qui sont sous son contrôle.

Le titulaire veille à l’interprétation correcte et à la conformité aux diverses politiques de la Banque, des règles, règlements et procédures applicables au personnel (y compris le Règlement du personnel, les Directives présidentielles et les Instructions administratives applicables), des acquisitions institutionnelles et de la délégation d’autorité à la Banque.

DATE DE CLÔTURE : 20 Avril 2018 (à 23h59 gmt) – GRADE: PL2

